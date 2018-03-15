Премьер-министр Словении Миро Церар подаёт в отставку

Одной из главных причин стало постановление Верховного суда страны, который отменил решение прошлогоднего референдума о строительстве железной дороги Копер-Дивача. Этот проект был основным инфраструктурным объектом правительства Церара. Словенская оппозиция смогла доказать через суд, что проект стоимостью 1 миллиард евро слишком дорог для бюджета.