Премьер-министр Словении Миро Церар подаёт в отставку
Одной из главных причин стало постановление Верховного суда страны, который отменил решение прошлогоднего референдума о строительстве железной дороги Копер-Дивача. Этот проект был основным инфраструктурным объектом правительства Церара. Словенская оппозиция смогла доказать через суд, что проект стоимостью 1 миллиард евро слишком дорог для бюджета.
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