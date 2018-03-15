Великобритания обвиняет Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен. Совет Безопасности обсудил так называемое «дело Скрипаля». США и Великобритания считают, что Россия несёт ответственность за это нападение.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах в отношении России. В частности будут высланы 23 сотрудника российского посольства.

Великобритании следовало бы высылать не дипломатов, а российских олигархов, которые живут и процветают в Лондоне. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

В Москве отрицают причастность к отравлению Скрипаля.