Великобритания обвиняет Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Россия не задекларировала вещество «Новичок» или объекты, связанные с его производством, как того требует Конвенция, заявил британский представитель при ООН Джонатан Аллен. Совет Безопасности обсудил так называемое «дело Скрипаля». США и Великобритания считают, что Россия несёт ответственность за это нападение.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах в отношении России. В частности будут высланы 23 сотрудника российского посольства.
Великобритании следовало бы высылать не дипломатов, а российских олигархов, которые живут и процветают в Лондоне. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал политик Алексей Навальный.
В Москве отрицают причастность к отравлению Скрипаля.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 09:39
А когда чекистско-кэпээсэсовская власть не обманывала цивилизованный мир?
Враньё - их сущность.