Прощание с актером Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова

Сегодня же артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вместе с Олегом Табаковым ушла целая театральная эпоха, сказал в эфире «Пятого канала» народный артист СССР Олег Басилашвили: «Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасных артистов. Один из создателей студии, а потом театра «Современник», «Табакерки». Человек, поднявший из праха Московский художественный театр, сыгравший ряд блистательных, вошедших в историю ролей. Это эпоха, Олег Табаков, и то, что она уходит, это знаменует собой конец того, нашего театра. Я могу только поделиться тем чувством страшного горя и страшной потери, которая охватила меня, когда я узнал о том, что Олег Павлович скончался».

Олег Табаков снялся более чем в сотне фильмов, в том числе «Семнадцать мгновений весны», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Сирота казанская».