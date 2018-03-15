Попавшие в любые санкционные списки не смогут участвовать в ICO проекта «Телеграм» Open Network

Попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза не смогут участвовать в ICO проекта «Телеграм» Open Network, сообщает РБК. Инвестировать в «Телеграм» не смогут близкие родственники тех, на кого распространяются ограничительные меры, а также граждане либо резиденты Кубы, Ирана, КНДР, Сирии и проживающие в Крыму. Основатель «Телеграм» Павел Дуров для комментариев не доступен.