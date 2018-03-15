США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине
Это сообщили в американском Госдепартаменте.
Внешнеполитическое ведомство США снова назвало Крым украинским, а референдум о присоединении полуострова к России – сфабрикованным. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. В нем также говорится, что решение о присоединении Крыма было принято под давлением российских войск. Все эти высказывания были приурочены Госдепартаментом не только к 4-й годовщине событий на полуострове, но и к визиту в Крым президента России Владимира Путина. Последнее Науэрт считает пренебрежением к территориальной целостности двух стран и к международному порядку. На заявление Госдепартамента отреагировало посольство России в Вашингтоне. В диппредставительстве назвали его «беспрецедентно надрывным и желчным». Кроме того, в посольстве в высказываниях Науэрт увидели попытку повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов. Впрочем, в дипмписсии отметили, что ничего из этого у Вашингтона не выйдет.
Президентские выборы в этом году пройдут в день 4-й годовщины присоединения Крыма к России.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
davi__koloradov 15 марта 2018 | 09:10
Бизнес разбегается из лепрозория, в который рашка превращает Украинский Крым.
"Россети свернули проект в Севастополе
Российская госкорпорация "Россети" решила не работать в Севастополе, ранее перед этим покинув Крым.
Ранее "Россети" не стали включать в свое имущество "Крымэнерго" из-за опасения санкций."
shicotus_live 15 марта 2018 | 09:17
США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине....
_________________________________________________
Или, что более вероятно, до смены политического режима в США или их развала на отдельные мелкие государства)))
kottigr1 15 марта 2018 | 09:21
shicotus_live: "Сбербанк", "ВТБ","Газпром", "Почта России"... не поддерживают оккупацию Путиным украинского Крыма.. !
shicotus_live 15 марта 2018 | 09:34
kottigr1: Да все они поддерживают. Через своих дочек)) Бизнес еще никто не отменял))
kottigr1 15 марта 2018 | 09:40
shicotus_live: Странно.. Даже если такие известные организации как "Сбербанк", "ВТБ","Газпром", "Почта России", все крупные российские сотовые операторы и ритейлеры не считают Крым частью РФ, то чего уже говорить про простых россиян..
Ещё более странно, но даже сами жители Крыма с Вашим мнением не согласны..
ВСЕ жители Крыма имеют на руках украинские паспорта и НИКТО из них не вышел из Гражданства Украины, а значит они и по сию пору считают себя Гражданами Украины. Не хотят они быть гражданами РФ, предпочитают оставаться украинцами. Даже все документы крымчане получают по украинским Законам.
В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Крымчане отправляют своих детей учится в украинские вузы.
Крым и для крымчан и для всего мира остается территорией Украины, несмотря на "хотелки" путинских бандитов...
skolzki 15 марта 2018 | 09:22
shicotus_live: Все намного проще , до смены политического режима в Украине , то бишь через 6 ть лет после очередного майдана )))) у них раз в 10 ть лет майдан по расписанию не забывайте ))))))))))
ukov 15 марта 2018 | 09:27
davi__koloradov:
Бизнес разбегается из лепрозория, в который рашка превращает Украинский Крым.
_________________________________________________________
Я приношу вам своё сочувствие.
//В докладе World Happiness Report 2017 эксперты ООН определили Украину на 132-е место; жители тем счастливее, чем меньше соцнеравенство, утверждают они //(с)
snips 15 марта 2018 | 09:39
ukov: срашка на каком месте ? И да говоритсч про бизнес а немного другое иследование но тебе ведь в глаз нассано
nokola 15 марта 2018 | 09:13
Все равно захваченную чужую территорию придется возвращать и лучше это сделать раньше, чтобы не усугублять ситуацию. Но боюсь, что с этим упертым мерзавцем быстро не получится и мы еще помучаемся.
komar 15 марта 2018 | 09:15
nokola: Прерии тоже индейцам вернут?;)
skolzki 15 марта 2018 | 09:26
nokola: Угу , я ещё и Донбасс забрал бы лижь бы ты мучался побольше и по дольше , поверь мы 86 % радуемся когда вы мучаетесь , травите и душите друг дружку. и ещё просьба сдерживайте нас в России пожалуйста траваните там ещё какую паскуду ,можно и в Украине , наводку дать ? Мотька гавнапольская ,за него Украина ещё один совбез оон соберет ))))))
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 09:13
Выходит, санкции не снимут по крайней мере до тех пор, пока нацдилер на закончит пахать на галере?
Это означает, что росэкономика будет расти, а народонаселение всё сильнее будет шиковать.
midnightblues 15 марта 2018 | 09:15
mikhail_spb_: угу
в дырявых штанах
komar 15 марта 2018 | 09:13
Россияне изрыдались от горя!)))
nnnmmm 15 марта 2018 | 09:13
ПоПрошенко опять от этой новости в очередной раз напьётся до усрачки.
xoxlolox 15 марта 2018 | 09:14
А вот нахера хохлам Крым!? Пиндосы совсем хотят хохлов добить ? Вам любой демшизоид и понадусер расскажет что крым дотационный ,значит заведомо убыточный ! А денег на укрогабостане немае !)))
ukov 15 марта 2018 | 09:31
xoxlolox:
А вот нахера хохлам Крым!?
____________________________________________________
Крым хохлам действительно не нужен...
А вот америкосам, да под военные базы!
volkov_25 15 марта 2018 | 09:26
Если бы русские Крым не украли а он сам к ним пришел, то он бы им 300 лет еще был бы ненужен.
jblack2 15 марта 2018 | 09:26
С начала "холодной войны" - марта 1946 года, ознаменованной Фултонской речью Черчилля, США постоянно находились во враждебных отношениях с Россией. Да и ранее особым дружелюбие не отличались.
При распаде Российской империи они быстренько признавали независимость отделившихся частей данного государства. А в последующем туже Прибалтику уже в составе СССР так до распада союза и не признали.
Сейчас под видом борьбы за демократию США продолжает подпитывать разброд и шатание на Кавказе, Татарстане, Башкирии. Шалунишки, однако...
kapitankolbaskin 15 марта 2018 | 09:27
От МИДовцев и от всяких других заПутинцев можно часто услышать о несоблюдении норм межд-го права еропейцами и американцами по отношению к России Сирии и Донбассу...,ну то есть тогда когда они наступают на хвост нам. Особенно это усилилось теперь после Лондонских событий... Возмущенные глазки ,невинные мордочки и дружелюбно растопыренные ручки...!!!
Где ж была ваша забота о соблюдении международного права ,когда Крым присоединяли под дулами калашей ???!!!
Как щас помню милого парня Вову Путина в телевизоре... с его словами о том ,что Россия не планирует прирастать независимым ,отделившимся от Украины Крымом !!!
Почему Крым приняли в состав России без соблюдения межд-х норм ?!!! Почему отделился Крым от Украины без соблюдения межд-х норм ???!!!
mppv 15 марта 2018 | 09:28
Неее, до окончания строительства моста через Берингов пролив - мост "Аляска"?
curious69_ 15 марта 2018 | 09:31
Я могу теперь предсказать точную дату возвращения Крыма в Украину. На 100% совпадёт со смертью кремлёвского вождя.
japan321123 15 марта 2018 | 09:31
Это их проблемы.. санкции санкции, хоть как то они где то проявились???
alex_d 15 марта 2018 | 09:33
страна, с которой сша полностью сняли санкции - ливия.
из этого видно, какова цель американских санкций...
silver1972 15 марта 2018 | 09:33
Понятно, что Крым никогда Россия не вернет. Даже если бы президентом России стала Собчак. Это просто нереально. Куда два миллиона крымчан девать? Поэтому санкции навечно. Ладно нам не привыкать к санкциям. СССР всю свою историю под санкциями был, кроме разве что периода Второй Мировой.
sg76g 15 марта 2018 | 09:33
Да пошли они на куй, я так скажу. Первые санкции за что ввели, помните? За болезненного магницкого, который в тьряге не прижился. Так что хоть Кубань отдай вместе с Крымом, эти заокеанские пидарасы найдут кого еще грохнуть, лишь бы санкции не снимать. Наглядный пример Скрипаль. На своей территории англы епнули своего агента и совего гражданина, а санкции против России. Так что на куй , господа, на куй вас всех...
penderezky 15 марта 2018 | 09:39
Интересно что Венедиктов закрыл комменты про Табакова. Реально оценивает свою аудиторию. Скотский клуб.