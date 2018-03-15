США сохранят санкции против России до возвращения Крыма Украине....

Это сообщили в американском Госдепартаменте.

Внешнеполитическое ведомство США снова назвало Крым украинским, а референдум о присоединении полуострова к России – сфабрикованным. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. В нем также говорится, что решение о присоединении Крыма было принято под давлением российских войск. Все эти высказывания были приурочены Госдепартаментом не только к 4-й годовщине событий на полуострове, но и к визиту в Крым президента России Владимира Путина. Последнее Науэрт считает пренебрежением к территориальной целостности двух стран и к международному порядку. На заявление Госдепартамента отреагировало посольство России в Вашингтоне. В диппредставительстве назвали его «беспрецедентно надрывным и желчным». Кроме того, в посольстве в высказываниях Науэрт увидели попытку повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов. Впрочем, в дипмписсии отметили, что ничего из этого у Вашингтона не выйдет.

Президентские выборы в этом году пройдут в день 4-й годовщины присоединения Крыма к России.