Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудил «дело Скрипаля»

Британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России.

Российский постпред Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он подчеркнул, что Москва готова к открытому расследованию. Небензя также сообщил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ, могло быть произведено, в том числе, в Великобритании.

Накануне Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Кроме того, замораживаются официальные контакты на высшем уровне. Британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира футболу в России.