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09:00, 15 марта 2018

Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудил «дело Скрипаля»

Британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России.

Российский постпред Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он подчеркнул, что Москва готова к открытому расследованию. Небензя также сообщил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ, могло быть произведено, в том числе, в Великобритании.

Накануне Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Кроме того, замораживаются официальные контакты на высшем уровне. Британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира футболу в России.

Комментарии

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mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 09:11


У покойника-чуркина нашёлся достойный преемник-хам, который продолжает позорить Россию и россиян в ООН.

vikwlad 15 марта 2018 | 09:19

Постпред Вася, "друг мой пьяный" ты забыл упомянуть, что Россия так же непричастна и к убийству Литвиненко, и Немцова, и к отравлению Кара-Мурзы младшего, а так же непричастна к аннексии Крыма, к войне в Украине. И Boeing 777 в Донбассе Россия тоже не сбивала. Это все англичане.

doorin 15 марта 2018 | 09:20

Breaking news !!! Breaking news !!! Breaking news !!!
==========================================
ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА !!! РУССКИЕ, ОПЯТЬ РУССКИЕ !!!
==========================================

Постоянный представитель USA в ООН Ники Хейли,
на чрезвычайном заседании совбеза ООН сняла
свои туфли и непрерывно молотила ими по столу,
крича при этом: " ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, РУССКИЕ ? "

Это случилось сразу после того, как русские в ООН
всего лишь предположили, что в MI 6 или в ЦРУ могли
разработать ( или взять из своих старых запасов )
отравляющее вещество и применить его в Лондоне.
И тут началось....

Преставители USA и Великобритании вскочили со
своих мест, стали рвать на себе одежду, требуя
от русских ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
своим предположениям. Короче - заседание
превратилось в красочное захватывающее шоу
с бегающими по залу злющими и дико орущими
американцами и англичанами.

В общем, в итоге 26 американцам и 38 англичанам
пришлось срочно вызвать кареты скорой психиатрической
помощи и госпитализировать с тяжелейшими нервными
расстройствами.
Первую увезли в клинику представителя USA в ООН Ники Хейли,
которая умудрилась искусать прибывших врачей, пока её
несли на носилках.

\ The Washington Post \

rom8883 15 марта 2018 | 09:39

doorin: Прям по Стругацким. Но Британцы ждут ответа на свои вопросы. Больше ничего.

venmud 15 марта 2018 | 09:30

vikwlad: "что Россия так же непричастна"
=====================================
Да и к говну, давным - давно залившему подвал нашего многоквартирного сплошь патриотического дома из-за прорыва канализационной трубы, причастен слабый на передок Клинтон.

nnikolay 15 марта 2018 | 09:31

vikwlad:

"...к войне в Украине"

А это где? Не могли бы перевести на Русский? Что значит "в Украине"?

konvoi 15 марта 2018 | 09:15

Как то олимпиада канула, забыли уже и про родченкова, макларена, допинг.. сварганили шо называется инфрмационный свежачок, по демонизации.. и вот так до самого до того момента пока крым не отобьют у россиян.

lacosta1969 15 марта 2018 | 09:16

Это традиция англосаксов сворой своей наглой придумывать фейки и набрасываться с голословными обвинениями. Сразу видно откуда ноги растут. Хозяева из-за океана натравили на Россию сивую английскую кобылу, а теперь в Совбезе её прикрывают .

alex_d 15 марта 2018 | 09:17

"Британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира футболу в России."
===
а они, эти чиновники, выиграли отборочную группу?!

silver1972 15 марта 2018 | 09:21

Какие ваши докозательства? (с)

(комментарий скрыт)

plank1957 15 марта 2018 | 09:24

Я посмотрел и сравнил два выступления: Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов и Васи́лия Небе́нзи на СБ ООН. Оба говорили не самые приятные вещи, но есть и существенная разница в их выступлениях: у Терезы Мэй звучала ответственность за жизнь и здоровье своих соотечественников, тогда как Небензя говорил только о непричастности РФ к этому инциденту, и никакой тревоги по этому поводу у него не звучало.

vilingrad 15 марта 2018 | 09:31

plank1957: У Путина дипломатия- всего лишь инструмент отмазки, а подчас заточка для нападения. И если бы только дипломатия...

rom8883 15 марта 2018 | 09:25

Бриты-гады. Не дают себе лапшу на уши вешать.

vilingrad 15 марта 2018 | 09:29

Эти Неебензи знают все- про Новичок, произведенный в Британии, Буки из сельпо, победу русского оружия в Сирии, зверства бандеровского режима в Киеве. Молодцы Неебензи!

vebis 15 марта 2018 | 09:30

Из статьи Бориса Джонсона в газете Washington Post
-----
«Я бы провел связь между потаканием Путина злодеяниям Асада в Сирии и явной готовностью российского государства применить химическое оружие на британской территории», – указал министр.
«Своей неприкрытой русскостью применение нервно-паралитического агента направляет сигнал всем, кто, возможно, подумывает о диссидентстве в условиях усиливающихся репрессий в путинской России, – пишет он. – Этот сигнал четкий: мы найдем вас, поймаем вас, убьем вас, и хотя мы будем с презрительной усмешкой все отрицать, у мира не будет сомнений, что это сделала Россия».

vsehporvem 15 марта 2018 | 09:31

Ай-яй-яй!!! Мелкобриты с пиндосами что то пролепетали. И что?

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