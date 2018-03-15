Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудил «дело Скрипаля»
Британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России.
Российский постпред Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он подчеркнул, что Москва готова к открытому расследованию. Небензя также сообщил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ, могло быть произведено, в том числе, в Великобритании.
Накануне Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Кроме того, замораживаются официальные контакты на высшем уровне. Британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира футболу в России.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 09:11
У покойника-чуркина нашёлся достойный преемник-хам, который продолжает позорить Россию и россиян в ООН.
vikwlad 15 марта 2018 | 09:19
Постпред Вася, "друг мой пьяный" ты забыл упомянуть, что Россия так же непричастна и к убийству Литвиненко, и Немцова, и к отравлению Кара-Мурзы младшего, а так же непричастна к аннексии Крыма, к войне в Украине. И Boeing 777 в Донбассе Россия тоже не сбивала. Это все англичане.
doorin 15 марта 2018 | 09:20
Breaking news !!! Breaking news !!! Breaking news !!!
==========================================
ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА !!! РУССКИЕ, ОПЯТЬ РУССКИЕ !!!
==========================================
Постоянный представитель USA в ООН Ники Хейли,
на чрезвычайном заседании совбеза ООН сняла
свои туфли и непрерывно молотила ими по столу,
крича при этом: " ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, РУССКИЕ ? "
Это случилось сразу после того, как русские в ООН
всего лишь предположили, что в MI 6 или в ЦРУ могли
разработать ( или взять из своих старых запасов )
отравляющее вещество и применить его в Лондоне.
И тут началось....
Преставители USA и Великобритании вскочили со
своих мест, стали рвать на себе одежду, требуя
от русских ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
своим предположениям. Короче - заседание
превратилось в красочное захватывающее шоу
с бегающими по залу злющими и дико орущими
американцами и англичанами.
В общем, в итоге 26 американцам и 38 англичанам
пришлось срочно вызвать кареты скорой психиатрической
помощи и госпитализировать с тяжелейшими нервными
расстройствами.
Первую увезли в клинику представителя USA в ООН Ники Хейли,
которая умудрилась искусать прибывших врачей, пока её
несли на носилках.
\ The Washington Post \
rom8883 15 марта 2018 | 09:39
doorin: Прям по Стругацким. Но Британцы ждут ответа на свои вопросы. Больше ничего.
venmud 15 марта 2018 | 09:30
vikwlad: "что Россия так же непричастна"
=====================================
Да и к говну, давным - давно залившему подвал нашего многоквартирного сплошь патриотического дома из-за прорыва канализационной трубы, причастен слабый на передок Клинтон.
nnikolay 15 марта 2018 | 09:31
vikwlad:
"...к войне в Украине"
А это где? Не могли бы перевести на Русский? Что значит "в Украине"?
konvoi 15 марта 2018 | 09:15
Как то олимпиада канула, забыли уже и про родченкова, макларена, допинг.. сварганили шо называется инфрмационный свежачок, по демонизации.. и вот так до самого до того момента пока крым не отобьют у россиян.
lacosta1969 15 марта 2018 | 09:16
Это традиция англосаксов сворой своей наглой придумывать фейки и набрасываться с голословными обвинениями. Сразу видно откуда ноги растут. Хозяева из-за океана натравили на Россию сивую английскую кобылу, а теперь в Совбезе её прикрывают .
alex_d 15 марта 2018 | 09:17
"Британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира футболу в России."
===
а они, эти чиновники, выиграли отборочную группу?!
silver1972 15 марта 2018 | 09:21
Какие ваши докозательства? (с)
plank1957 15 марта 2018 | 09:24
Я посмотрел и сравнил два выступления: Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов и Васи́лия Небе́нзи на СБ ООН. Оба говорили не самые приятные вещи, но есть и существенная разница в их выступлениях: у Терезы Мэй звучала ответственность за жизнь и здоровье своих соотечественников, тогда как Небензя говорил только о непричастности РФ к этому инциденту, и никакой тревоги по этому поводу у него не звучало.
vilingrad 15 марта 2018 | 09:31
plank1957: У Путина дипломатия- всего лишь инструмент отмазки, а подчас заточка для нападения. И если бы только дипломатия...
rom8883 15 марта 2018 | 09:25
Бриты-гады. Не дают себе лапшу на уши вешать.
vilingrad 15 марта 2018 | 09:29
Эти Неебензи знают все- про Новичок, произведенный в Британии, Буки из сельпо, победу русского оружия в Сирии, зверства бандеровского режима в Киеве. Молодцы Неебензи!
vebis 15 марта 2018 | 09:30
Из статьи Бориса Джонсона в газете Washington Post
-----
«Я бы провел связь между потаканием Путина злодеяниям Асада в Сирии и явной готовностью российского государства применить химическое оружие на британской территории», – указал министр.
«Своей неприкрытой русскостью применение нервно-паралитического агента направляет сигнал всем, кто, возможно, подумывает о диссидентстве в условиях усиливающихся репрессий в путинской России, – пишет он. – Этот сигнал четкий: мы найдем вас, поймаем вас, убьем вас, и хотя мы будем с презрительной усмешкой все отрицать, у мира не будет сомнений, что это сделала Россия».
vsehporvem 15 марта 2018 | 09:31
Ай-яй-яй!!! Мелкобриты с пиндосами что то пролепетали. И что?