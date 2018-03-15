Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию
За 9 месяцев их стало больше на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава ведомства Олег Сафонов. По его мнению, интерес американцев подогревает антироссийская пропаганда. Как выразился Сафонов, «у людей занижен порог ожидания, и когда они приезжают в России. Получается «WOW-эффект». Они видят современную, мирную и развитую страну».
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pro_hanov 15 марта 2018 | 08:54
"Они видят современную, мирную и развитую страну"
Это они до Лотошинской районной больницы не доехали. А в Москве и Питере действительно можно интересно погулять.
kottigr1 15 марта 2018 | 09:09
pro_hanov: Бегут толпами голодные и бесправные "пиндосы" на благополучную и сияющую Русь !.. С аргентинского кокса Ростуризм и не такое увидит...
vezdehod 15 марта 2018 | 09:13
Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию
======================================================================================
Ну, наконец-то в нашу "современную и мирную" страну ломанулись американские туристы.
el_borz 15 марта 2018 | 09:28
kottigr1: Это не туристы, это агенты ЦРУ.
.....Толпами.
shicotus_live 15 марта 2018 | 09:32
pro_hanov: Похоже американская пропаганда дико переборщила с демонизацией России. Съездить в турпоездку в "злобный Мордор"? А почему бы и нет?)) Вдруг еще Наитемнейшего на Красной площаде, скачущего на медведЕ увидят и сфоткают)))
mchappy 15 марта 2018 | 08:54
В прошлом году 100 американцев приехало, в этом 125, значительный приток.
comanchero 15 марта 2018 | 09:25
mchappy: Росстуризм скорее всего имеет ввиду сотрудников дипломатического корпуса, однако не посчитал, сколько их выслали обратно.
andre_klimov 15 марта 2018 | 08:54
Ну, если это туристы :)))
Многие бывшие просто рванули повидаться сродственниками, пока занавес не отрубил их от внешнего мира.
skyliner_r34 15 марта 2018 | 08:55
Так а што удивляццо ??? Занимают места до приезда британских болельшикоф на ЧМ ! :)
zax Александр Владимирович Захаркин 15 марта 2018 | 08:56
есть вероятность, что тяга туристов это ЭКЗОТИКА:
доктор "зло";
"деревянные зольдатен";
зомби;
ковры-самолётен;
фейковые СМИ и выборы,
эрзац-демократия;
и др. сказочно-загадочные вещи и отношения между ними...)))
zor 15 марта 2018 | 09:19
zax: яйко,млеко,русско дешевый женщин за два доллара входить и выходить из горящий изба,пчелиный воск,дратва,шкурка очень мертвый соболь, руско дух коня остановить на скаку(конь есть не выдержать и умирать) деготь,очень дешевые понты,пенька,лес(Островский),смотреть бесплатно труп на Красной площади,выборы царя,фокусы ихтамнет-ихтаместь....
compare 15 марта 2018 | 09:18
вот не верится в то,что они видят именно то,что описано в радостной реляции...
greeg1 15 марта 2018 | 09:20
Экстремальный туризм никогда не выйдет из моды.Приток американских туристов в Россию говорит о том, что экстрима в России становится все больше и больше.
vilingrad 15 марта 2018 | 09:25
Инфотур "Так жить незззяяяя!"
democ 15 марта 2018 | 09:25
Зачастили американские шпионы. Уж послание было слишком интригующее.
alexx2101 15 марта 2018 | 09:38
С таким же успехом, ростуризм может обьявить о наплыве туристов с Марса, или Набиру. Кто проаерит? Кстати, кто у нас сейчас за туризм отвечает?
vladimir1967 15 марта 2018 | 09:39
Совок всегда славился умением привлекать полезных идиотов.
antimrakobes 15 марта 2018 | 09:39
Просто Россия вошла в список экзотических отсталых стран у американских туристов. Этакое вата-сафари.