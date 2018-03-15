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08:46, 15 марта 2018

Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию

За 9 месяцев их стало больше на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава ведомства Олег Сафонов. По его мнению, интерес американцев подогревает антироссийская пропаганда. Как выразился Сафонов, «у людей занижен порог ожидания, и когда они приезжают в России. Получается «WOW-эффект». Они видят современную, мирную и развитую страну».

Комментарии

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pro_hanov 15 марта 2018 | 08:54

"Они видят современную, мирную и развитую страну"

Это они до Лотошинской районной больницы не доехали. А в Москве и Питере действительно можно интересно погулять.

kottigr1 15 марта 2018 | 09:09

pro_hanov: Бегут толпами голодные и бесправные "пиндосы" на благополучную и сияющую Русь !.. С аргентинского кокса Ростуризм и не такое увидит...

vezdehod 15 марта 2018 | 09:13

Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию
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Ну, наконец-то в нашу "современную и мирную" страну ломанулись американские туристы.

el_borz 15 марта 2018 | 09:28

kottigr1: Это не туристы, это агенты ЦРУ.
.....Толпами.

shicotus_live 15 марта 2018 | 09:32

pro_hanov: Похоже американская пропаганда дико переборщила с демонизацией России. Съездить в турпоездку в "злобный Мордор"? А почему бы и нет?)) Вдруг еще Наитемнейшего на Красной площаде, скачущего на медведЕ увидят и сфоткают)))

mchappy 15 марта 2018 | 08:54

В прошлом году 100 американцев приехало, в этом 125, значительный приток.

comanchero 15 марта 2018 | 09:25

mchappy: Росстуризм скорее всего имеет ввиду сотрудников дипломатического корпуса, однако не посчитал, сколько их выслали обратно.

andre_klimov 15 марта 2018 | 08:54

Ну, если это туристы :)))
Многие бывшие просто рванули повидаться сродственниками, пока занавес не отрубил их от внешнего мира.

skyliner_r34 15 марта 2018 | 08:55

Так а што удивляццо ??? Занимают места до приезда британских болельшикоф на ЧМ ! :)

zax Александр Владимирович Захаркин 15 марта 2018 | 08:56

есть вероятность, что тяга туристов это ЭКЗОТИКА:
доктор "зло";
"деревянные зольдатен";
зомби;
ковры-самолётен;
фейковые СМИ и выборы,
эрзац-демократия;
и др. сказочно-загадочные вещи и отношения между ними...)))

zor 15 марта 2018 | 09:19

zax: яйко,млеко,русско дешевый женщин за два доллара входить и выходить из горящий изба,пчелиный воск,дратва,шкурка очень мертвый соболь, руско дух коня остановить на скаку(конь есть не выдержать и умирать) деготь,очень дешевые понты,пенька,лес(Островский),смотреть бесплатно труп на Красной площади,выборы царя,фокусы ихтамнет-ихтаместь....

compare 15 марта 2018 | 09:18

вот не верится в то,что они видят именно то,что описано в радостной реляции...

greeg1 15 марта 2018 | 09:20

Экстремальный туризм никогда не выйдет из моды.Приток американских туристов в Россию говорит о том, что экстрима в России становится все больше и больше.

vilingrad 15 марта 2018 | 09:25

Инфотур "Так жить незззяяяя!"

democ 15 марта 2018 | 09:25

Зачастили американские шпионы. Уж послание было слишком интригующее.

alexx2101 15 марта 2018 | 09:38

С таким же успехом, ростуризм может обьявить о наплыве туристов с Марса, или Набиру. Кто проаерит? Кстати, кто у нас сейчас за туризм отвечает?

vladimir1967 15 марта 2018 | 09:39

Совок всегда славился умением привлекать полезных идиотов.

antimrakobes 15 марта 2018 | 09:39

Просто Россия вошла в список экзотических отсталых стран у американских туристов. Этакое вата-сафари.

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