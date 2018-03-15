Ростуризм сообщает о притоке американских туристов в Россию

За 9 месяцев их стало больше на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава ведомства Олег Сафонов. По его мнению, интерес американцев подогревает антироссийская пропаганда. Как выразился Сафонов, «у людей занижен порог ожидания, и когда они приезжают в России. Получается «WOW-эффект». Они видят современную, мирную и развитую страну».