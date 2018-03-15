Штаб Явлинского подал в Верховный суд иск о бездействии Центризбиркома
По мнению истцов, ЦИК не контролирует соблюдение принципа равенства при освещении деятельности кандидатов президенты. Как указано в исковом заявлении, трансляция послания президента Федеральному собранию на центральных телеканала, а также показ фильма «Путин» нарушает права других кандидатов.
Верховный суд рассмотрит иск сегодня, сообщает издание «Медуза».
Комментарии11
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ts 15 марта 2018 | 08:57
Итог рассмотрения этого иска так же заранее известен, как и итог самих выборов.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 08:57
Явлинский верит Верховному Суду РФ??
tvitov66 15 марта 2018 | 09:09
opiatnovyi63: не ВЕРИТ, а ВЕРУЕТ ... иже си на небеси ...
malanoff 15 марта 2018 | 09:04
В корзинку нелегитимности выборов еще один фактик. По капельке по капельке появится океан безобразий.
vezdehod 15 марта 2018 | 09:10
Григорий...Вы прекрасно знаете, как работает наш "Верховный суд - надеюсь ответ вы получите после Инаугурации .Владимира Владимировича.
neitral_n 15 марта 2018 | 09:06
Напишет вам ВС чо-нибудь, не переживайте!
ex_ex 15 марта 2018 | 09:07
Ну, если бы закон у нас соблюдался, то действующий президент, вступая в предвыборную гонку, должен был взять отпуск, передать полномочия и.о. президента и никаких посланий не зачитывать. А суд должен был бы обязать телеканалы, показавшие фильмы о Путине, снять и показать такие же фильмы обо всех остальных кандидатах, в таком же сугубо любовном и положительном ключе.
tvitov66 15 марта 2018 | 09:12
ex_ex: вы это про КАКУЮ страну?
Тут вам не там, тут есть холопы, бояре и царь
oppicrus 15 марта 2018 | 09:17
Гришка в истерике бесится ему на выборах и одного процента голосов не светит, вот он слюной ибрызгает . Демократически обсудим такое поведение этих и от политики!
hodak47 15 марта 2018 | 09:25
oppicrus: Ты "Гришке" в подмётки не годишься,чмо путинское...
gregor 15 марта 2018 | 09:19
Штаб Явлинского подал в Верховный суд иск о бездействии Центризбиркома
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Последний анекдот из России :-" Верховный суд .
При слове "суд " все начинают ржать ...... ,смешное слово ..... .
Так же ,как и портянки ,казаки ряженные , титушки , ......... кадилы, хунвейбины-мотоциклетки..... ,ноды ,сербы , ........ нашисты ....... и прочая слякоть невежественная.
Менталитет ,однако , что уж тут поделать ,..ляпи . Россия .