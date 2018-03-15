Штаб Явлинского подал в Верховный суд иск о бездействии Центризбиркома

По мнению истцов, ЦИК не контролирует соблюдение принципа равенства при освещении деятельности кандидатов президенты. Как указано в исковом заявлении, трансляция послания президента Федеральному собранию на центральных телеканала, а также показ фильма «Путин» нарушает права других кандидатов.

Верховный суд рассмотрит иск сегодня, сообщает издание «Медуза».