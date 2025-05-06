Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в Лазурненскую коррекционную школу-интернат. Об этом местному изданию 74.ру рассказала зам.директор учреждения. Её имя не называется. Информацию подтвердила и приёмная мать одного из подростков. Она пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе, и у следователей к ним нет вопросов.