Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу
Челябинские воспитатели, которых дети обвинили в изнасилованиях, вернулись на работу в Лазурненскую коррекционную школу-интернат. Об этом местному изданию 74.ру рассказала зам.директор учреждения. Её имя не называется. Информацию подтвердила и приёмная мать одного из подростков. Она пояснила, что педагоги успешно прошли проверку на полиграфе, и у следователей к ним нет вопросов.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 15 марта 2018 | 08:51
Педофильное лобби имеет защитников в самых высших эшелонах российской власти.. Мальчик Никита и его пупочек могут это подтвердить..
portage2 15 марта 2018 | 08:54
Их проверили на "детекторе лжи"!
Верим, верим...
А за пультом полиграфа сидел коллега того "эксперта", что нашел литр водки в крови 6 летнего мальчика.
terens 15 марта 2018 | 08:55
Если прошли на полиграфе то у меня больше оснований думать что никаких инцидентов не было . Я бы предложил пройти на полиграфе самих заявителей для полноты и ясности картины.
el_borz 15 марта 2018 | 09:04
Преступников всегда тянет на место преступления. Все логично.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 09:10
terens: Берется обыкновенная белая фасолина и кладется в носок - все !!! А тем более если следак не заинтересован - результаты теста можно трактовать как хочется ;))
hodak47 15 марта 2018 | 09:19
terens: Защитник педофилов?Нет дыма без огня...
compare 15 марта 2018 | 09:03
так сказать,"посвежевшие и полные сил" для "новых свершений в области педагогики?
gvs 15 марта 2018 | 09:23
Педофил - это теперь профессия такая?
vetberg 15 марта 2018 | 09:24
Не матерных слов нет!!!
fleyta6 15 марта 2018 | 09:24
А полиграф также коррекционный?