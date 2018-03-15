С 1 июня к привычной белой разметке на российских дорогах добавятся жёлтая и синяя
Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет газета «Коммерсантъ». В частности, жёлтым цветом будут обозначать зоны, где запрещён обгон, а синим – полосы движения на перекрёстках и парковки.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
budweiser23 15 марта 2018 | 08:48
Колёса путерасты умеют изобретать...но не бесплатно!
el_borz 15 марта 2018 | 09:06
SOS! Украинские шпиены затисались в высшие эшелоны власти.
captainobvious 15 марта 2018 | 09:11
el_borz: в 37-м кого-то точно бы расстреляли... но сейчас времена вегетарианские.
kypykyky 15 марта 2018 | 08:48
А асфальт на российских направлениях появится когда?
world_nail 15 марта 2018 | 08:52
"к белой разметке на российских дорогах добавятся жёлтая и синяя" - на всех или только на асфальтированных?
mumaras 15 марта 2018 | 08:55
Желтые и синие.... Украинские нотки???
in_cat_we_trust 15 марта 2018 | 09:07
украинский след?
comanchero 15 марта 2018 | 09:13
Это для обладателей синих и желтых штанов.
Есть ещё и малиновая разметка, но там пацаки не ездят.