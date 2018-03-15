Служба такси в Анадыре в день выборов будет бесплатно доставлять всех желающих до избирательных участков

Служба такси в окружном центре Чукотки – Анадыре в день выборов будет бесплатно доставлять всех желающих до избирательных участков, сообщается на сайте городской администрации. «Тем, кто решит воспользоваться этой услугой, достаточно сказать при вызове такси «Я на выборы», — говорится в сообщении. Владелец компании заявил, что хочет сделать подарок избирателям родного города. Компания достаточно успешная и может себе это позволить, сообщает «Интерфакс».