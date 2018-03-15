Служба такси в Анадыре в день выборов будет бесплатно доставлять всех желающих до избирательных участков
Служба такси в окружном центре Чукотки – Анадыре в день выборов будет бесплатно доставлять всех желающих до избирательных участков, сообщается на сайте городской администрации. «Тем, кто решит воспользоваться этой услугой, достаточно сказать при вызове такси «Я на выборы», — говорится в сообщении. Владелец компании заявил, что хочет сделать подарок избирателям родного города. Компания достаточно успешная и может себе это позволить, сообщает «Интерфакс».
Комментарии8
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andre_klimov 15 марта 2018 | 08:41
А дальше налоговая, оценив обьём перевозок в этот день, без труда вычислит суточный доход щедрого предпринимателя и сравнит его с отчётностью бухгалтерии. :) Она же "не в курсе"...
perevozchik62 15 марта 2018 | 08:42
Милости просим к нам на Колыму !
vezdehod 15 марта 2018 | 09:22
А с 19 марта ....Введут ТРОЙНОЙ тариф.
grishakras 15 марта 2018 | 08:44
Как думаете ? Это гражданская позиция? Или чел чего то хочет? Я бы повторил за одним деятелем : "Однозначно! "
croaker 15 марта 2018 | 08:52
А обратно?
marina27 15 марта 2018 | 09:00
croaker: Зачем? Отработанный материал и сам доедет.
che21 15 марта 2018 | 08:52
Оленей много у коипании!
angrew 15 марта 2018 | 08:54
Анадырь имеет население около 15т чел.,так что такси принадлежит местным бандитам или администрации.что. скорее всего. одно и тоже. Так что...ничего удивительного, просто отчет перед старшим братом в Москве.