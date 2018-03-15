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08:32, 15 марта 2018

Врачи Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья предупредили о невозможности помочь пациентам

В отделении анестезиологии и реанимации нет лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, а также препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Копия докладной на имя главного врача есть у РБК. Кроме того, медики жалуются, что аппаратура давно не обслуживалась и выходит из строя, что влечёт за собой определённые риски для пациента.
В Минздраве пообещали поручить подведомственным структурам провести проверку в этой больнице.

Комментарии

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sensei54 15 марта 2018 | 08:35

Только что отвалялся в кардиологии. Со своими лекарствами.
Расчет прост – больной сам купит, если жить хочет.

perevozchik62 15 марта 2018 | 09:02

sensei54:
И это в Подмосковье, где финансирование на уровне мировых норм, а как дела в больницах Сибири или Урала, там чем лечат, уговорами и примочками ?

vezdehod 15 марта 2018 | 09:19

sensei54:
Только что отвалялся в кардиологии. Со своими лекарствами.
Расчет прост – больной сам купит, если жить хочет.
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Дело идёт к ому. что наших больных будут лечить "Новичком", а так "Денег нет и - держаться не за что"

kara 15 марта 2018 | 08:37

значит такие управленцы в этой больнице. вот к Соловьеву приходит Мясников и так хвалит так хвалит

luger_max_otto 15 марта 2018 | 08:44

Не "в больнице", а в державе. С колен встали, надо же.

grossalexis032018 15 марта 2018 | 08:43

Это же новое слово в медицине и демографии - рашкованы входят в возраст дожития сразу после рождения ;)) Хотя примерно так же дело обстояло в Совке ;))

from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 08:45

Отличная новость ! Росиянцам не нужны больницы . они закалились в антисанкциях и в борьбе с внешними и внутренними врагами !

norma5 15 марта 2018 | 08:47

Пообещали поручить проверить. Не пообещали заменить или отремонтировать оборудование и дать лекарства. Потрясающе(

grossalexis032018 15 марта 2018 | 09:02

norma5: Местные чинилкины могут отремонтировать разве что кран, душевую или электрощиток - если завхоз деньги найдет ;)) А вот где брать запчасти и комплектующие к остальному оборудованию - большой вопрос. Некоторым экземплярам лет по 25 точно, хорошо если 10.

perevozchik62 15 марта 2018 | 09:11

norma5: Похоже надо срочно писать Путину.

brandfa 15 марта 2018 | 08:48

Зато в больницах и поликлиниках установили новенькую систему оповещения и теперь, через каждые 5 минут, из динамиков доносится зомбирующий голос - "... 18 марты вы должны прийти на выборы ... выборы 18 марта ... вы должны ...". На это деньги есть.

alexander25101977 15 марта 2018 | 08:54

Да что вы! Зато какое в России оружие! Сейчас все средства должны идти на вооружение. Враг-то не спит, а вы тут со своей анестезией. Применяйте дубинки, в конце концов. Не это сейчас на повестке дня. Впереди 6 лет безумной гонки вооружений. А один-два холопа помрут - это не беда. Бабы ещё нарожают (c). Главное сейчас нацлидера уберечь и его друганов. Поскольку впереди чОрт знает что.

marina27 15 марта 2018 | 08:58

Бесплатная медицина у нас закончилась. Есть что сказать, но не буду. Сами всё знаете. Миллион историй. Зачем повторяться?

andre_klimov 15 марта 2018 | 08:59

Честно говоря, что-то эта новость не договаривает. В мире дефицит лекарсвенных препаратов существует, но по единичным позициям, значит купить препараты можно. Мир сейчас глобален и в этом его сила. Не покупают. Почему? Нет денег? Нет возможности покупать? Что именно и почему - нет ответа.

perevozchik62 15 марта 2018 | 08:59

Какая наглая ложь !
Эти врачи из Подмосковья что газет не читают, Первый канал не смотрят ?
У нас все прекрасно, медицина и образование бесплатные, поликлиники и больницы сотнями открываются по всей стране, это же в Конституции записано, да и Гарант каждый день об этом твердит

grishakras 15 марта 2018 | 09:22

Все на выборы! Дальше будет только хуже!

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