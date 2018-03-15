Врачи Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья предупредили о невозможности помочь пациентам
В отделении анестезиологии и реанимации нет лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, а также препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Копия докладной на имя главного врача есть у РБК. Кроме того, медики жалуются, что аппаратура давно не обслуживалась и выходит из строя, что влечёт за собой определённые риски для пациента.
В Минздраве пообещали поручить подведомственным структурам провести проверку в этой больнице.
Комментарии16
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sensei54 15 марта 2018 | 08:35
Только что отвалялся в кардиологии. Со своими лекарствами.
Расчет прост – больной сам купит, если жить хочет.
perevozchik62 15 марта 2018 | 09:02
sensei54:
И это в Подмосковье, где финансирование на уровне мировых норм, а как дела в больницах Сибири или Урала, там чем лечат, уговорами и примочками ?
vezdehod 15 марта 2018 | 09:19
sensei54:
Только что отвалялся в кардиологии. Со своими лекарствами.
Расчет прост – больной сам купит, если жить хочет.
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Дело идёт к ому. что наших больных будут лечить "Новичком", а так "Денег нет и - держаться не за что"
kara 15 марта 2018 | 08:37
значит такие управленцы в этой больнице. вот к Соловьеву приходит Мясников и так хвалит так хвалит
luger_max_otto 15 марта 2018 | 08:44
Не "в больнице", а в державе. С колен встали, надо же.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 08:43
Это же новое слово в медицине и демографии - рашкованы входят в возраст дожития сразу после рождения ;)) Хотя примерно так же дело обстояло в Совке ;))
from_russia_with_boyaryshnik 15 марта 2018 | 08:45
Отличная новость ! Росиянцам не нужны больницы . они закалились в антисанкциях и в борьбе с внешними и внутренними врагами !
norma5 15 марта 2018 | 08:47
Пообещали поручить проверить. Не пообещали заменить или отремонтировать оборудование и дать лекарства. Потрясающе(
grossalexis032018 15 марта 2018 | 09:02
norma5: Местные чинилкины могут отремонтировать разве что кран, душевую или электрощиток - если завхоз деньги найдет ;)) А вот где брать запчасти и комплектующие к остальному оборудованию - большой вопрос. Некоторым экземплярам лет по 25 точно, хорошо если 10.
perevozchik62 15 марта 2018 | 09:11
norma5: Похоже надо срочно писать Путину.
brandfa 15 марта 2018 | 08:48
Зато в больницах и поликлиниках установили новенькую систему оповещения и теперь, через каждые 5 минут, из динамиков доносится зомбирующий голос - "... 18 марты вы должны прийти на выборы ... выборы 18 марта ... вы должны ...". На это деньги есть.
alexander25101977 15 марта 2018 | 08:54
Да что вы! Зато какое в России оружие! Сейчас все средства должны идти на вооружение. Враг-то не спит, а вы тут со своей анестезией. Применяйте дубинки, в конце концов. Не это сейчас на повестке дня. Впереди 6 лет безумной гонки вооружений. А один-два холопа помрут - это не беда. Бабы ещё нарожают (c). Главное сейчас нацлидера уберечь и его друганов. Поскольку впереди чОрт знает что.
marina27 15 марта 2018 | 08:58
Бесплатная медицина у нас закончилась. Есть что сказать, но не буду. Сами всё знаете. Миллион историй. Зачем повторяться?
andre_klimov 15 марта 2018 | 08:59
Честно говоря, что-то эта новость не договаривает. В мире дефицит лекарсвенных препаратов существует, но по единичным позициям, значит купить препараты можно. Мир сейчас глобален и в этом его сила. Не покупают. Почему? Нет денег? Нет возможности покупать? Что именно и почему - нет ответа.
perevozchik62 15 марта 2018 | 08:59
Какая наглая ложь !
Эти врачи из Подмосковья что газет не читают, Первый канал не смотрят ?
У нас все прекрасно, медицина и образование бесплатные, поликлиники и больницы сотнями открываются по всей стране, это же в Конституции записано, да и Гарант каждый день об этом твердит
grishakras 15 марта 2018 | 09:22
Все на выборы! Дальше будет только хуже!