Врачи Лотошинской центральной районной больницы Подмосковья предупредили о невозможности помочь пациентам

В отделении анестезиологии и реанимации нет лекарств для оказания неотложной экстренной помощи, а также препаратов для анестезии при хирургических вмешательствах. Копия докладной на имя главного врача есть у РБК. Кроме того, медики жалуются, что аппаратура давно не обслуживалась и выходит из строя, что влечёт за собой определённые риски для пациента.

В Минздраве пообещали поручить подведомственным структурам провести проверку в этой больнице.