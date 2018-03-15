Сегодня в МХТ имени Чехова пройдёт церемония прощания с народным артистом СССР худруком театра Олегом Табаковым
Он скончался в понедельник на 83-м году жизни. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Он скончался в понедельник на 83-м году жизни. Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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