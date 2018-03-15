Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудил «дело Скрипаля»
Британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России. Российский постпред заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также сообщил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ, могло быть произведено, в том числе, в Великобритании.
Комментарии19
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doorin 15 марта 2018 | 08:37
Breaking news !!! Breaking news !!! Breaking news !!!
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Такой сверхнаглости русских в ООН никто не ожидал !
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ВСЕ ПРОСТО В ШОКЕ !!! ДА КАК ОНИ ПОСМЕЛИ !!!
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Сегодня все жители Великобритании, которые крайне
возмущены совешенно БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫМИ вбросами
русских в ООН - что мол англичане разработали и применили
отравляющее вещество, все выйдут на улицы Лондона с
единственным требованием " РУССКИЕ, ПРЕДОСТАВЬТЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, А УЖ ПОТОМ ОБВИНЯЙТЕ !!! ".
Такие же массовые манифистации с тем же требованием
пройдут во всех столицах стран НАТО : USA, Германии,
Франции и т.д. и везде вы сможете увидеть одно единственное
требование : " РУССКИЕ, ПРЕДОСТАВЬТЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, А УЖ ПОТОМ ОБВИНЯЙТЕ !!! ".
\ CNN \
skolzki 15 марта 2018 | 08:38
doorin: По ходу че то там как то слабовато поддержали британию и сша , не поперло как то )))))))))))))))
ostapbey 15 марта 2018 | 08:48
skolzki: не так????
Намекаешь что из СБ ООН выгонят россию за "НОВИЧОК"??
И не так как в Лиге Наций??
Из Лигит Наций Росию выгнали за помощь соседской Финляндии после незаконного государственного переворота в братской стране??
Так не скользи..есть еще в СБ ООН справка Януковича о братской помощи..
Все будет чики мони!!
И пуки!!Даже))
kriemsdik 15 марта 2018 | 08:39
чучело расейское предлагал ему в глаза смотреть? или другими отверстиями попользоваться?
splin2 15 марта 2018 | 08:46
kriemsdik: Прав Небензя или не прав покажет международное расследование ,если РФ согласится на него.
А пока пусть СК РФ начинает обхявляет Мэй в розыск.))
Кстати, его расследование отравления Литвиненко,. кажется , закончилось обвинением англича..
nnnmmm 15 марта 2018 | 08:40
doorin: да давайте уже с криками русские идут бросайтесь из окон.
raffal 15 марта 2018 | 09:30
doorin:
Побрехушка встал на "трудовую вахту" и выдал очередной дайджест содержания своего кишечника: )
xoxlolox 15 марта 2018 | 08:39
На арене цирка все те же ведущие клоуны - пиндосы и бриты ! Хотя это выступление без дрессированных гавкающих собачек - прибалтов и хохлов , че то как то фу!)))
akim12 15 марта 2018 | 09:15
xoxlolox: Да че говорить,кругом одно говно,одни мы в шоколаде и царь наш платиновый...вот только что же наши правители-то не вылазят из говна-то,а и всех домочадцев перетащили туда)))
kara 15 марта 2018 | 08:40
да,да, в духе претензий про допинг: пункт 1-вы ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ с доводами приведенными в нашем расследование....
дебилы,....
zz682 15 марта 2018 | 08:41
Запад будет продолжать резать русских, даже сдавшихся лизунов. В 1941 миллионы русских сдавались немцам, бежали от Сталина, но ЗАПАД оказался хуже СТАЛИНА, на ЗАПАДЕ ПЛЕННЫМИ ПЕЧИ ТОПИЛИ, думайте русские, головой не подавайтесь, за бусы. Запад видит в русских, рабов и свиней, которых нужно съесть.
ostapbey 15 марта 2018 | 08:54
zz682: А ведь ты физдишь милок...
Запад ВЕРНУЛ русских в Россию.
И от этой вести русские пленные сотворили что?? За русские же бусы..
Даже)))
ivan127_4 15 марта 2018 | 08:46
В Совете Безопасности ООН российский проект заявления по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля заблокирован Великобританией. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский.
По его словам, предложенный Россией проект заявления СБ для прессы, "нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента", был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован британской делегацией.
ostapbey 15 марта 2018 | 08:51
ivan127_4: и тут Раясси ВПЕРДЕ??
andre_klimov 15 марта 2018 | 08:49
О, как взвыли пригожинские-то :)) Да не боись - тут ещё лет 6 ваши услуги россиевладельцам понадобятся - только на внутренний рынок исключительно. А вообще, класный цирк получился - Чуркин отгавкивался по принципу "сам дурак!", а на лицах вынужденых это слушать была такая брезгливая скука... Собственно именно эти кадры - это всё, что вам надо знать о том, до каких глубин Россия сама себя опустила в мире.
andre_klimov 15 марта 2018 | 08:51
andre_klimov:
Тьфу, блин - помянул Чуркина на ночь :))))
sneer1 15 марта 2018 | 08:56
Традиционный ответ в стиле "Сам дурак!".
semper_fidelis 15 марта 2018 | 09:05
Так-то, ответ на британский ультиматум см.во второй части выступления Путина.
Но вообще, от бабы Терезы кровопролитиев ждали, а она чижиком подавилась.
neitral_n 15 марта 2018 | 09:08
Англичанки пукают новичком - кто этого ещё не знает?!