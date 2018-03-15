Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудил «дело Скрипаля»

Британские и американские дипломаты выступили с обвинениями в адрес России. Российский постпред заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также сообщил, что вещество «Новичок», которым, по утверждению Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ, могло быть произведено, в том числе, в Великобритании.