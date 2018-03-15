Московских водителей призывают пересесть на общественный транспорт

Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно. «Настоятельно рекомендуем воспользоваться ими, чтобы добраться до работы», — сообщили в транспортном комплексе.

По данным Гидрометцентра, в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.

К вечеру в Москве похолодает до минус 10 градусов.