Московских водителей призывают пересесть на общественный транспорт
Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно. «Настоятельно рекомендуем воспользоваться ими, чтобы добраться до работы», — сообщили в транспортном комплексе.
По данным Гидрометцентра, в течение дня в городе будет идти мокрый снег, местами сильный. На дорогах возможна гололедица.
К вечеру в Москве похолодает до минус 10 градусов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
brandfa 15 марта 2018 | 08:54
Только после того, как туда пересядут чиновники.