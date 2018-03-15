В Оренбургской области похоронили 22-летнего Владимира Пономарёва, погибшего в Сирии
В Оренбургской области похоронили 22-летнего Владимира Пономарёва, погибшего в Сирии, сообщают местные СМИ – Orenday и РИА «Оренбуржье». По их данным, Пономарёв был призван в армию, а затем остался служить по контракту. О его гибели родственники сообщили 7 марта. На похоронах присутствовали военнослужащие и вице-губернатор области. Погибшего провожали в последний путь с военными почестями.
Расследователи из «Конфликт Интеллидженс Тим» делают вывод о том, что Пономарёв был действующим российским военнослужащим. Впрочем, Министерство обороны официально о его гибели не сообщало.
Комментарии9
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ostapbey 15 марта 2018 | 08:32
Контракт со смертью..
Символично!
Даже..
pit_heap 15 марта 2018 | 08:35
В США такие новости про своих граждан являются темой спекуляции?
В Африне погиб американец Джейк Клипш, который принимал участие в боевых действиях на стороне курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом сообщает портал International Peshmerga Volunteers.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 08:53
pit_heap: Если этот парень остался по контракту, то он просто военнослужащий по контракту, а не наемник из ЧВК. Пока счет консервов из Сирии идет на десятки - будут хоронить с почестями и вице-губернаторами. Когда счет пойдет на сотни будет как в наше время с цинками из Афгана - молча, отводя глаза и без салютов.
А Джейка наверняка проводили бывшие сослуживцы и командиры, отдали жене флаг - все как всегда. И то если он был ветераном.
hastings 15 марта 2018 | 08:53
ostapbey: а с чего вы взяли что в Сирии он как то воевал? Может он там отдыхал и его змея ядовитая укусила? Давайте не будем делать поспешных выводов!
kara 15 марта 2018 | 08:33
все там будем,только не всех будут провожать с военными почестями.
ostapbey 15 марта 2018 | 08:36
kara: ты зачем дурик усы сбрил?
И на Колыму приглашаешь?
Нет уж.
Приезжай удобрять чернозем..
Мы сами с усами..
kara 15 марта 2018 | 08:43
ostapbey: весной само собой, поеду,пока снег лежит.
vladimirbelarus 15 марта 2018 | 08:51
Собаке - собачья смерть.
grossalexis032018 15 марта 2018 | 09:06
vladimirbelarus: Вот поэтому Я вас рюсси за скотов и держу ;)) Парень был солдатом, бойцом - с засранными мозгами, но своим. Не наемник, контрактник. Поэтому портянкам в кабаке моего друга пиво не налевают, для таких уделков в Праге пива нет !!!