В Оренбургской области похоронили 22-летнего Владимира Пономарёва, погибшего в Сирии, сообщают местные СМИ – Orenday и РИА «Оренбуржье». По их данным, Пономарёв был призван в армию, а затем остался служить по контракту. О его гибели родственники сообщили 7 марта. На похоронах присутствовали военнослужащие и вице-губернатор области. Погибшего провожали в последний путь с военными почестями.



Расследователи из «Конфликт Интеллидженс Тим» делают вывод о том, что Пономарёв был действующим российским военнослужащим. Впрочем, Министерство обороны официально о его гибели не сообщало.