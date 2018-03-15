70 процентов россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы
15 процентов считают, что это, скорее, навредило стране, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра. 86 процентов респондентов одобряют присоединение Крыма. Этот показатель остаётся стабильным на протяжении 4 лет, отмечают социологи.
«Крым – это Украина». С таким заявлением выступил Госдепартамент США после визита президента Путина на полуостров. В Вашингтоне считают нелегитимным референдум о присоединении Крыма. Санкции против России буду действовать до тех пор, пока Крым не вернётся в состав Украины, сообщает РБК.
Комментарии54
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rash 15 марта 2018 | 08:24
Известно какой процент недостаточно хорошо соображает, а уж чужого хапнуть, ну это вообще для них святое.
igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 08:30
rash: одной их характеристок дебилов является неспособность прогнозировать последствия своих поступков - вот эти 70 % , как раз попадают под это описание.
chapter_2 15 марта 2018 | 08:41
igorrrpadlowitchs: РОССТАТ: В 2017 г. реальные доходы россиян почти на 12% (11,92% ) оказались меньше, чем в довоенном 2013 г. Так россияне расплачиваются за Крымнаш.
skolzki 15 марта 2018 | 08:49
chapter_2: Я ещё лет десять готов расплачиваться , что бы от вас фашистов русских людей спасать
snips 15 марта 2018 | 09:20
skolzki: паспорт внимательно изучитам нет слова русский не льсти себе кацап
gogon 15 марта 2018 | 08:43
igorrrpadlowitchs: шароварные хохложопики, крымский мост откроют в мае 2018 года! Крым перестанет быть островом ,а станет процветающей частью России! А вам, цээуропэйцам хохлатым остаётся лишь гадить в свои штаны в перерывах в работе на польского пана.
ohrjr 15 марта 2018 | 09:06
gogon: Откроют в "первомайскому празднику", как в СССР... Рухнет ведь, понимаешь? Только бы без человеческих жертв!!!
vezdehod 15 марта 2018 | 09:24
Грешно смеяться над "Левада-Центр" - что взять с "Иностранного агента"?
skolzki 15 марта 2018 | 08:24
КРЫМ НАШ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ ВСЕГДА БЕЗ ВСЯКОЙ ВЫГОДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skolzki 15 марта 2018 | 08:34
ПОМНИТСЯ ЕЩЁ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД , ВОЮ ТО БЫЛО , ДА НЕ ПОСТРОЯТ , ДА ОТКУДА У ВАС БАБКИ , ДА бла бла бла бла , НУ ЧТО ВЫКУСИЛИ ????????????????????????????))))))))))))))))))))))))))))))))
killbalafre 15 марта 2018 | 08:42
skolzki: Савушкино захватило Крым!!!!!!!!!!!!!!!!
Свиньи визжат от радости
kottigr1 15 марта 2018 | 08:42
skolzki: 70 процентов россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы
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Даже не удивительно то что количество поддержантов рухнуло со 146% до 70-ти...
skolzki 15 марта 2018 | 08:47
kottigr1: Чукча , поддерживают то присоединение КРЫМА 98% , только некоторые думают о выгоде , а такие как я выгоды не вижу но поддерживаю на все 146% без всяких выгод и считаю , что Донбасс нужно тоже забрать навсегда )))))))))))))) Евреи , вы просто полные кууууу у вас вместо мозгов калькулятор , а вместо желудка холодильник , БЕЗДУХОВНЫЕ ВЫ КАКИЕ ТО мерзляев ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kottigr1 15 марта 2018 | 08:49
skolzki: Странно, но даже сами жители Крыма с Вашим мнением не согласны..
ВСЕ жители Крыма имеют на руках украинские паспорта и НИКТО из них не вышел из Гражданства Украины, а значит они и по сию пору считают себя Гражданами Украины. Не хотят они быть гражданами РФ, предпочитают оставаться украинцами. Даже все документы крымчане получают по украинским Законам.
В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Крымчане отправляют своих детей учится в украинские вузы.
Крым и для крымчан и для всего мира остается территорией Украины, несмотря на "хотелки" путинских бандитов...
skolzki 15 марта 2018 | 08:52
kottigr1: как все , когда мои родственники из Феодосии твоей украинсколй бумажкой оппу поддетрли ? бугагагага ))))))))))))))))))))))))))))))))
kottigr1 15 марта 2018 | 08:54
skolzki: Так Вы и есть та "крымчанка, дочь офицера".. ? Прекрасно выглядите..
skolzki 15 марта 2018 | 08:57
kottigr1: Не , я полукровка русский с польскими кровями , родившийся в СССР ,предки которого в польском воеводстве уланами были ,за царя батюшку в первой мировой воевали ))))))))))))))))))))
kottigr1 15 марта 2018 | 09:01
skolzki: Неужели та организация где служил Путин не всех потомков польских уланов в Магадан снег убирать отправили ?.. Досадная недоработка..
skolzki 15 марта 2018 | 09:31
kottigr1: Не всех , нас в Литве они потом берегли , что бы мы равновесие держали в литовском сообществе от литовского национализма )))))
igor20012 15 марта 2018 | 08:24
На строительство этого моста столько денег угрохано, что он и за 1000 лет не окупится. Лучше бы на эти деньги построили шоссе "кремль-магадан", вот оно бы за несколько месяцев окупилось !
skolzki 15 марта 2018 | 08:28
igor20012: По твоей бизнес умке сразу понятно , что ты или гражданин Израиля или Украины , 146% даю , хотя ты и не признаешься ))))) Да никогда мы за выгоду никого не спасали от фашизма клоун )))))))))))))))))))))))))))
cuzmich35 15 марта 2018 | 08:29
igor20012: Подожди,ты разве не о шубохранилищах должен в соответствии роли говорить???
В твоей бригаде все роли расписаны!
"Золотой батон и золотой унитаз"-это для хохлов в Госдепе придумали!
tour 15 марта 2018 | 08:31
igor20012:
Хотя ранее геологи, климатологи и другие специалисты предупреждали о «плавающем» дне, непредсказуемом климате и неустойчивой сейсмической зоне, в которой находится строящийся Керченский мост, сейчас эксперты, сетуют на местные подводные грунты и на лед. А ведь лёд идёт там не крошевом, а огромными толстыми полями. Кстати, именно лёд, снес как щепку построенный в конце 2-й Мировой войны мост, «игнорируя» поставленные ледоколы для его спасения к его опорам (115 шт.) В феврале 1945-го нагрузки на одну опору достигали более 300 тн.
Когда инженерную мысль формулирует исключительно политическая необходимость, это плохо заканчивается. Для инженеров и для их творений. Да и для политиков. Тот первый, простоял 101 день, пропуская по 15 эшелонов в сутки. Даже правительственная делегация после Ялтинской конференции не побоялась по нему возвращаться. Через несколько дней после этого мост рухнул. Интересно, сколько простоит новый…
semper_fidelis 15 марта 2018 | 09:07
igor20012: На строительство авианосца "Дрелаьд Ф.Форд" американцы угрохали 12 миллиардов. На эти деньги могли бы всех бездомных бесплатным жильём обеспечить.
kottigr1 15 марта 2018 | 09:13
semper_fidelis: На авианосце "Дрелаьд Ф.Форд" получили жилище 2500—2700 человек экипажа, около 2480 человек авиагруппы и около 70 человек штаба.. а так бы под мостами Нью-Йорка голодные на подшивках газет "Правда" спали..
semper_fidelis 15 марта 2018 | 09:23
kottigr1: Военнослужащие в США не имеют собственного жилья и вынуждены проживать на боевых постах? Кошмар! А вот в РФ с порванной в клочья экономикой военные - например, прапорщики - жилищные субсидии получают, от восьми до двадцати миллионов рублей на душу населения, беспроцентно и безвозвратно.
kottigr1 15 марта 2018 | 09:29
semper_fidelis: Минстрой РФ приказ № 1691/пр от 20 декабря 2017 года "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года..."
Согласно этому проекту приказа норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года будет составлять 37 848 (тридцать семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей, что на 472 руб. меньше, чем во 2-м полугодии 2017 года (38 321,00 руб.).
20 000 000 делим на 37 848 = 528 квадратных метров, получает каждый российский военнослужащий в РФ.. Так ?
compare 15 марта 2018 | 08:26
как показывает История и практика наших сакральных граблей,"большинство"имеет вероятность ошибиться большую,чем "меньшинство" в пропорции равной(а унас,большей) их разнице в количестве.если коротко,то мнение "бол-ва",могут учитывать только недобросовестные хреновы социологи,стоящие на "страже" крабовой скреповидности общества)))))))))))))
igorrrpadlowitchs 15 марта 2018 | 08:32
compare: дураков всегда больше , чем умных- вот наглядное соотношение дураков и умных в России!
serg_anat 15 марта 2018 | 08:34
compare: видимо поэтому либеротусовка на эхе в большинстве во всех голосовалках....
compare 15 марта 2018 | 09:01
serg_anat: а вы посмотрите на вопросы,где "она" в большинстве: там,даже представители порткового племени,к какому вы себя ,видимо,относите,не могут пойти против здравого смысла и отчасти.ради протеста против существующего положения...
jblack2 15 марта 2018 | 08:28
Все, что творилось вокруг России года с 2011-2013 свидетельствовало о том, будь Крым в составе России или нет - целенаправленная подрывная работа против нас велась уже тогда. Громкие акции о якобы притеснениях оппозиции, педерастов и прочей шелупони велись тогда в полный рост!..
budweiser23 15 марта 2018 | 08:28
Проще и дешевле было купить Крым, как это делают Китайцы на Дальнем Востоке, но зачем гопнику проще, когда им правят сиюминутные эмоции....достал "перо" и зарезал, пока никого нет!
skolzki 15 марта 2018 | 08:31
budweiser23: Нееее проще было бы как США в Ливии и Ираке , расхерачить хунту и забрать все , но мы не стали этого делать , потому что мы ДОБРЫЕ )))))))))))))))))))))))))))
ilich1971 15 марта 2018 | 08:39
budweiser23: есть один нюанс. На ДВ не скупают, а берут в аренду пустую землю и дают ей ума. Крым не кусок необитаемой земли. Там люди решили сами с кем им милее быть. Да. Вова помог слегка. Но там посему и нет пальбы, идёт развитие. Дороги приводятся в порядок. Летом будет турист ехать по мостику. Приезжай , отдохни, подлечись на грязях.
tour 15 марта 2018 | 08:45
ilich1971: -/Там люди решили сами с кем им милее быть./
Ну да?!?
А то, что законный референдум за неделю, под дулами автоматов, не проводят,а депутатов фактически захватили в заложники - не смущает? Боевик - стрелков-гиркин: "Я был советником у Аксёнова в Крыму. Я командовал единственным подразделением крымского ополчения: рота специального назначения, которая выполняла боевые задачи."
budweiser23 15 марта 2018 | 09:14
ilich1971: Вова помог слегка....
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Рубль в результате этого "слегка" обесценился в два раза, как и сбережения граждан РФ....
А, пальба , как вы говорите, только на Донбассе...
Её (пальбы) нет в Харькове, Днепропетровске, Одессе, не правда ли?
sensei54 15 марта 2018 | 08:29
«Крым – это Украина» - приговаривал Госдепартамент США, размачивая в скипидаре розги.
Вот это было бы по делу.
А так...пустой звук для бандюгана.
ilich1971 15 марта 2018 | 08:43
sensei54: психология раба так глубоко у вас в генах , что скоро будет передаваться по наследству. Розги, госдеп, весь цивилизованный мир.
serg_anat 15 марта 2018 | 08:31
Волга впадает в Каспийскому море.., Крым это Россия.., Солнце восходит на востоке...
Ну а санкции... Хоть Крым.., хоть Скрипаль с Магницким.., хоть Джексон с веником... , это лишь предлог....
kriemsdik 15 марта 2018 | 08:34
86% с айкью ниже плинтуса - печальная реальность.
killbalafre 15 марта 2018 | 08:39
Немцы тоже считали , что присоединение Судет пошло на пользу гитлеровской Германии
В крымский отпуск отправляясь летом
из Москвы, Твери или Рязани,
россиянин, помни о Судетах.
Помни о Судетах, россиянин.
Потому, что есть одна примета:
мир изменчив и непостоянен.
Россиянин, помни, о Судетах.
О Судетах помни, россиянин.
Рано или поздно на суде ты
поменявшись с немцами местами,
сам поймёшь, что Крым – твои Судеты.
Помните Судеты, россияне.
koma 15 марта 2018 | 08:40
"70 процентов россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы". Эвона, как мозги то засрали!
barmental123 15 марта 2018 | 08:51
koma:
хотелось бы узнать подробнее, какую именно пользу принесла нам эта аннексия?
единстенное - это тот короткий оргазм ымперцев, который они олучили от унижения заведомо более слабой Украины.
vladimirbelarus 15 марта 2018 | 08:48
Крым - это Украина!!!
croaker 15 марта 2018 | 08:50
И в чём конкретно эта польза проявилась? Смогут ли ответить на этот вопрос?
semper_fidelis 15 марта 2018 | 09:11
croaker: "Массандра", "Инкерман", "Коктебель", "Магарач" - теперь российские марки. Свой курорт с лучшим для лёгочников климатом. Военная база, держащая под прицелом всех союзников США на юге Европы. Плюс два миллиона населения.
Мало?
goshan31 15 марта 2018 | 08:54
Процентное соотношение предсказуемо неизменно. Значит и дальше можно иметь во все щели эти пресловутые 86%!
semper_fidelis 15 марта 2018 | 09:01
А у нас в квартире газ по 60 руб в месяц! А у вас, древняя европейская нация?
ohrjr 15 марта 2018 | 09:02
86% - магическая цифра! Это процент недоумков в РФ...
captainobvious 15 марта 2018 | 09:05
«Крым – это Украина». С таким заявлением выступил Госдепартамент США
"США - это Великобритания". С таким заявлением должен бы выступить в ответ МИД РФ.
krs_sk 15 марта 2018 | 09:08
Польза понятие субъективное)
volkov_25 15 марта 2018 | 09:18
А на какой процент можно рассчитывать если всю страну из каждого утюга учат врать и воровать. Просветление лет через пять будет, но очень болезненное.
savl_1 15 марта 2018 | 09:37
Ведь было запрещено приводить какие-либо данные соцопросов. Это нарушение закона.