Власти Москвы призывают горожан пересесть с автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада
В транспортном комплексе столицы подчеркнули, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается, передает «Интерфакс».
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В транспортном комплексе столицы подчеркнули, что на скользкой дороге и в сильный снегопад риск аварий повышается, передает «Интерфакс».
Комментарии1
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rash 15 марта 2018 | 08:21
Желательно навсегда, чтобы не мешать чистить улицы для синеглазых кортежей.