Наследники писательницы Харпер Ли подали в суд на голливудского сценариста Аарона Соркина
Он адаптировал роман «Убить пересмешника» для театральной постановки на Бродвее. Как пишет «Нью-Йорк таймс», истцы недовольны тем, что версия Соркина во многом не совпадает с книгой. Ранее Аарон Соркин получил «Оскара» за сценарий фильма «Социальная сеть».
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