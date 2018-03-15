Наследники писательницы Харпер Ли подали в суд на голливудского сценариста Аарона Соркина

Он адаптировал роман «Убить пересмешника» для театральной постановки на Бродвее. Как пишет «Нью-Йорк таймс», истцы недовольны тем, что версия Соркина во многом не совпадает с книгой. Ранее Аарон Соркин получил «Оскара» за сценарий фильма «Социальная сеть».