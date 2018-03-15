Алексей Навальный не исключил акций протеста на следующий день после выборов
Политик сказал в эфире «Эха Москвы», что 18 марта акций не планируется, а 19-го – как получится. По словам Навального, поводом для уличных протестов могут стать массовые фальсификации на выборах. Он подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации».
Комментарии1
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ivfn 15 марта 2018 | 08:01
Акции протеста после выборов! Однако. А против чего протестовать то будем?Хотя неважно ,будем протестовать.