США сохранят санкции против Крыма до его возвращения Украине

Это заявили в американском госдепартаменте. В ведомстве отметили, что во время визита на полуостров президент России Владимир Путин еще раз открыто продемонстрировал неуважение территориальной целостности других стран. В посольстве России в Вашингтоне такую оценку назвали попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в преддверии выборов.