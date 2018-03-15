США сохранят санкции против Крыма до его возвращения Украине
Это заявили в американском госдепартаменте. В ведомстве отметили, что во время визита на полуостров президент России Владимир Путин еще раз открыто продемонстрировал неуважение территориальной целостности других стран. В посольстве России в Вашингтоне такую оценку назвали попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в преддверии выборов.
Комментарии6
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etofeasko 15 марта 2018 | 07:52
Вот это новость!
skolzki 15 марта 2018 | 07:56
etofeasko: Они мне этой топовой новостью испортили апетит , съел завтрак без удовольствия ,бугагагагагага)))))))) Наверное они потом продлят нам санкции когда Кукуев станет городом спутником Донецка после присоединения к России , ?как думаете
r88w556xl4 15 марта 2018 | 07:58
А мнение жителей Крыма, то есть, демократия, для США пустой звук. О демократии они вспоминают тогда, когда надо кого-то убивать во имя её, например, в Югославии или Ливии.
skolzki 15 марта 2018 | 07:53
США сохранят санкции против Крыма пока Иелустонский вулкан не поглотит сша и не сломает его печатный станок ))))
nnnmmm 15 марта 2018 | 07:54
Да лет через пять и Руины то не будет, основная масса разбежится в поисках работы, старики сколько протянут столько протянут и распадётся Руина на отдельные хутора.
ostapbey 15 марта 2018 | 07:55
Напугали бабу толстым..
Каблуком.
МОСТ подсыпают камнями с неба.
И уровень воды при сем подымут в скважине.
Польза же!!!
Даже.