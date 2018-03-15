Боевое отравляющее вещество «Новичок» могли произвести в Великобритании, заявил постпред России при ООН
Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации его разработки не проводились. Речь идет о яде, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, пострадали еще более 30 человек. Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. В качестве ответной меры Лондон вышлет 23 российских дипломата.
Комментарии6
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ostapbey 15 марта 2018 | 07:52
И письмо показал хоть?
А то как бы Чуркину компанию не составил он за БЭ и за МЭ.
Даже.
skolzki 15 марта 2018 | 08:00
ostapbey: ООН приняло решение взять анализы у каждого украинца , уж больно газ похож на пердячий у жителей проживающих в западных районах Окраины возле Чернобыля ))))))
matsuvi 15 марта 2018 | 07:56
С каждым заявлением официальных лиц России, я все больше убеждаюсь, что отравили по команде или с одобрения из Кремля. Уж лучше бы молчали.
krek63 15 марта 2018 | 07:59
matsuvi: Какой ты прозорливый
skolzki 15 марта 2018 | 08:02
matsuvi: Шэрлок , це команда насрального? бугагагага)))
condor00 15 марта 2018 | 07:57
Каков привет - таков и ответ и запущенная "дурочка" набирает ход. И первым её запустил Лондон.