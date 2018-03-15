Боевое отравляющее вещество «Новичок» могли произвести в Великобритании, заявил постпред России при ООН

Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации его разработки не проводились. Речь идет о яде, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, пострадали еще более 30 человек. Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. В качестве ответной меры Лондон вышлет 23 российских дипломата.