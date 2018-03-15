Американские сенаторы требуют рассекретить доклад о причастности кандидата на пост главы ЦРУ к пыткам

Против назначения Джины Хэспел выступают как демократы, так и республиканцы, передает телеканал NBC. Ранее сообщалось, что она руководила тайной тюрьмой в Таиланде, где пытали подозреваемых в терроризме. Дональд Трамп предложил назначить Джину Хэспел на пост директора ЦРУ после увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона. Ожидается, что его место займет нынешний глава ЦРУ Майкл Помпео.