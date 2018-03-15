Оба пилота американского истребителя, упавшего в океан, признаны погибшими
Это сообщили в ВМС США. Ранее канал Fox News со ссылкой на источники передал, что летчики успели катапультироваться. Палубный истребитель F/A-18 Hornet разбился у берегов Флориды. Причины выясняются. Самолет входил в состав эскадрильи, которая наносила удары по террористам в Сирии и Ираке.
Комментарии3
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etofeasko 15 марта 2018 | 07:43
Основную версию причин трагедии я уже знаю.
Темнейщий?
xoxlolox 15 марта 2018 | 07:46
etofeasko: Да нет ,все проще,старое корыто развалилось от старости.
joseph_gebbels 15 марта 2018 | 07:55
Меньше женщин и детей теперь погибнут.