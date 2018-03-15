Оба пилота американского истребителя, упавшего в океан, признаны погибшими

Это сообщили в ВМС США. Ранее канал Fox News со ссылкой на источники передал, что летчики успели катапультироваться. Палубный истребитель F/A-18 Hornet разбился у берегов Флориды. Причины выясняются. Самолет входил в состав эскадрильи, которая наносила удары по террористам в Сирии и Ираке.