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07:32, 15 марта 2018

Оба пилота американского истребителя, упавшего в океан, признаны погибшими

Это сообщили в ВМС США. Ранее канал Fox News со ссылкой на источники передал, что летчики успели катапультироваться. Палубный истребитель F/A-18 Hornet разбился у берегов Флориды. Причины выясняются. Самолет входил в состав эскадрильи, которая наносила удары по террористам в Сирии и Ираке.

Комментарии

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etofeasko 15 марта 2018 | 07:43

Основную версию причин трагедии я уже знаю.
Темнейщий?

xoxlolox 15 марта 2018 | 07:46

etofeasko: Да нет ,все проще,старое корыто развалилось от старости.

joseph_gebbels 15 марта 2018 | 07:55

Меньше женщин и детей теперь погибнут.

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