Постпред России при ООН заявил, что химоружие «Новичок» могло быть произведено в Великобритании
В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. Его слова приводят информагентсва. В Лондоне ранее заявили, что за массовым отравлением в Солсбери стоит Россия, потому что против бывшего офицера ГРУ применили яд, изобретенный в СССР. На заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал, что в середине 90-х западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документы, чтобы продолжить разработку новых отравляющих веществ. В свою очередь, британский постпред при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
В ответ на инцидент в Солбери Лондон вышлет 23 российских дипломата. На чемпионат мира по футболу в России не приедут члены правительства и королевской семьи.
Комментарии6
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sbk 15 марта 2018 | 07:40
Дошло до абсурда.
etofeasko 15 марта 2018 | 07:45
sbk:
абсурд это предположение, что накануне ЧМ и выборов в Кремле решили травануть никому нах не нужного перебежчика, который уже и отсидел, и был помилован.
arye_11 15 марта 2018 | 07:40
Право-слово.
Не димломаты в ООН, а детский сад, подготовительная гукппа.
- Вася, ты что, опять обкакался?
- Ты сама обкакалась.
nnnmmm 15 марта 2018 | 07:46
Так англикашки ещё со времён Шекспира, достаточно прочитать его пьесы, отлично умели производить всякую отраву.
pavelgen Павел Гендельман 15 марта 2018 | 07:46
Уважаемые господа! Ну врать то зачем? Можно же вести себя по взрослому, Лавров же грамотно ответил, мол есть международная конвенция, Россия готова сотрудничать в рамках международного права и ... забить ... извиняюсь, забыть это происшествие, не реагируя на него!
С уважением,
Павел
bonhoeffer 15 марта 2018 | 07:54
Путается в показаниях, утилизируют как Чуркина.