В США учитель на уроке случайно ранил школьника из пистолета
Инцидент произошел в Калифорнии на занятиях по общественной безопасности. Преподаватель, который также служит в полиции, направил пистолет в потолок и нажал на спусковой крючок, чтобы убедиться, что он разряжен. Но прогремел выстрел, рикошетом был легко ранен 17-летний юноша, передают местные СМИ.
Ранее после стрельбы в школе во Флориде президент Дональд Трамп предложил вооружить всех учителей.
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