Власти США поддержали решение Великобритании о высылке российских дипломатов
Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы, заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что Россия подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается дискредитировать западную демократию, передает агентство «Рейтер».
После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон решил выслать 23 российских дипломата.
Комментарии5
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jblack2 15 марта 2018 | 07:28
Подобные согласованные действия наводят на мысль, что заокеанские "партнёры" тоже замараны в этом грязном деле...
etofeasko 15 марта 2018 | 07:37
jblack2: но самое главное что Мей поддержал глава МИД великой державы Украины.
Я думаю Тереза заранее заручилась поддержкой Климкина и только потом перешла к решительным действиям.
nnnmmm 15 марта 2018 | 07:32
Описалась и обкакалась Терезушка по полной, грозила войной России, а в итоге гора родила мышь.
sg76g 15 марта 2018 | 07:35
Данная провокация английских спецслужб вполне вписывается в план их хозяев устроить подобное в Сирии. Сейчас, когда заплывшие жиром мозги западных обывателей вполне подготовлены к мысли что у Россиии есть какие то яды. провести в Гуте химическую атаку силами боевиков и обвинить Асада ничего не стоит. И никто не будет задаваться вопросом, зачем Асаду это делать, когда во всеуслышание янкели пригрозили ему объявлением войны. А уних просот нет другого повода. Вместо того, чтобы бомбить женщин и детей, как любят делать американцы, он организовывает для них гуманитарные коридоры. Вот мясник. Кому то очень не хочется прекращения войны. Вот и начинаются выстраиватьсяч подобные чудовищные цепочки..
simanov_a 15 марта 2018 | 07:37
примитивный балаган в стиле заокеанско-европейских партнеров смешно))