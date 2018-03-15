Власти США поддержали решение Великобритании о высылке российских дипломатов

Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы, заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что Россия подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается дискредитировать западную демократию, передает агентство «Рейтер».

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон решил выслать 23 российских дипломата.