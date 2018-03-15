Сегодня в Московском художественном театре имени Чехова пройдет прощание с актером, директором театра Олегом Табаковым

Двери театра будут открыты с 9 утра

Через свою искусство Олег Табаков нес любовь к людям, — рассказал журналистам театральный режиссер Константин Богомолов:

«Я думаю, что это личная потеря для каждого человека, который живет в нашей стране и, наверное, не только в нашей стране, это личная потеря для каждого человека, причастного к русскому языку, русской культуре, ко всему лучшему, что есть у нас. Ушел великий человек, ушел выдающийся актер, режиссер, педагог, строитель театра и культуры. Человек, на обаянии, энергии, таланте, уме которого росли поколения. Человек, для которого не существовало таких категорий, как зависть, ненависть, подлость — он был чист от этого».

Олег Табаков руководил МХТ на протяжении 18 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.