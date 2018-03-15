В Монако суд сегодня должен решить вопрос об экстрадиции на родину бывшего российского банкира Владимира Гудкова

Экс-главу Инвестторгбанка МВД обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы Монако задержали беглого россиянина пару месяцев назад. Россия добивается его выдачи. По версии следствия, Владимир Гудков похитил у государства более полумиллиарда рублей. Он с сообщниками под видом мнимых сделок с брокерской фирмой вывел из Инвестторгбанка, которым руководил, огромные средства. Затем деньги перешли на счета фиктивных компаний, связанных с участниками схемы, под видом оплаты по договорам купли-продажи векселей, утверждают в МВД. Гудков около полугода назад был заочно арестован Тверским судом Москвы. Его объявили в международный розыск. По делу также проходит бывший зам экс-главы Инвестторгбанка, ряд руководителей отделов и внештатный сотрудник финансовой организации.

Банк, который возглавлял Гудков, почти три года находится на санации. В 2016м Арбитражный суд Москвы взыскал с Гудкова больше трёх миллиардов рублей. Санатор, как писала пресса, обнаружил в Инвестторгбанке сфабрикованную отчетность и другие нарушения.