Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов
По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней. Она обвинила присутствующих в неуважении и постоянных попытках прервать ее речь.
Ведущий Владимир Соловьев сказал, что не имеет права перебивать кандидатов и тем самым контролировать происходящее, но попросил ЦИК предоставить ему такую возможность.
Комментарии4
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sergei_tn 15 марта 2018 | 07:18
Это характеризует Жириновского
В глазах его избирателей - положительно.
В глазах нормальных людей - отрицательно.
Впрочем, не будь этого инцидента, характеристики Жириновского, остались бы точно такими же :)
perevozchik62 15 марта 2018 | 07:18
Цирк с конями, то есть с лошадью ...
Пчелы против меда, Собчачка против Путина, она что постоянно бухая , это же не Дом-2, а выборы пересидента !
dzhuzeppe 15 марта 2018 | 07:22
perevozchik62: Это не выборы, а голосование. А в остальном все правильно.
porvana_v_klochya 15 марта 2018 | 08:03
Ксюша, вообще то это выборы и теледебаты, а не сайт "Эха Москвы" ( я выступаю против Путина ). На них кандидаты представляют СВОЮ программу, а не тупо повторяют мантры эховских завсегдатаев типа всяких там шендеровичей и прочих альбацей с ААВами.