Кандидата в президенты Ксению Собчак довели до слез во время предвыборных дебатов

По ее словам, она единственная выступает против Путина, остальные борются с ней. Она обвинила присутствующих в неуважении и постоянных попытках прервать ее речь.

Ведущий Владимир Соловьев сказал, что не имеет права перебивать кандидатов и тем самым контролировать происходящее, но попросил ЦИК предоставить ему такую возможность.