Пользователь твиттера, называвший себя «испанским диспетчером» получал деньги из России
Пользователь якобы видел украинские истребители в районе крушения малазийского «Боинга». Его аккаунт разоблачила расследовательская группа RISE Project.
Твиттер-аккаунт spainbuca вел испанец Хосе Карлос Барриос Санчес. Он никогда не работал авиадиспетчером и не был на территории Украины – выяснило «Радио Свобода» и расследовательская группа RISE Project. Мужчина увтерждает, что его посты хорошо оплачивались из России. Якобы за все время сотрудничества с телеканалом Russia Today он получил почти 50 тысяч долларов. Впрочем, RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».
Твит, в котором говорилось непосредственной близости сбитого рейса MH17 и пары украинских истребителей, часто использовался для того, чтобы обвинить в атаке Киев. Однако сразу после публикации многие задались вопросом – что делает испанский авиадиспетчер в Борисполе. А канал BBC обратил внимание на то, что еще до инцидента с «Боингом» этот твитер-аккаунт часто выступал с пророссийской позицией по конфликту в Донбассе.
Международная следственная группа выяснила, что малазийский «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на восток Украины с территории России.
Комментарии7
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ura_123 15 марта 2018 | 07:13
Сколько там ему симоняша отбашляля,почти полтос тыров зелени?
Пропагандонство дело затратное))))
midnightblues 15 марта 2018 | 07:15
ura_123: Наверняка он половину ей откатывал
Теперь его за неуплату налогов удавят
идиот
ura_123 15 марта 2018 | 07:16
ura_123: Что не диспетчер в Борисполе,так обязательно Хулио или Педро с Санчесом)))
kraft 15 марта 2018 | 07:19
ura_123: Думаю немного.
Это какой-то алкаш полубомж.
arye_11 15 марта 2018 | 07:21
Впрочем, RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».
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А Лавров утверждает, что никого они в Лондоне не травили.
А Шойгу утверждает, что в Украине россияне не воюют.
А Путин утверждает, что он белый, пушистый и ласковый.
Утверждать то вы можете, что угодно.
Проблема ваша в другом - никто вам уже не верит.
Даже если случайно и скажите правду.
monterado_ancona_marche 15 марта 2018 | 07:22
Эхо не лги.
Международная следственная группа официально не подтверждала, что Бук прибыл из России.
Это фейкомёт Биллингкэт, якобы, установил, и то белыми нитками всё сшил...))
xuato 15 марта 2018 | 07:35
Орден "Распятого мальчика" от Путина заработал врун однозначно.