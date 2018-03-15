Пользователь твиттера, называвший себя «испанским диспетчером» получал деньги из России

Пользователь якобы видел украинские истребители в районе крушения малазийского «Боинга». Его аккаунт разоблачила расследовательская группа RISE Project.

Твиттер-аккаунт spainbuca вел испанец Хосе Карлос Барриос Санчес. Он никогда не работал авиадиспетчером и не был на территории Украины – выяснило «Радио Свобода» и расследовательская группа RISE Project. Мужчина увтерждает, что его посты хорошо оплачивались из России. Якобы за все время сотрудничества с телеканалом Russia Today он получил почти 50 тысяч долларов. Впрочем, RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».

Твит, в котором говорилось непосредственной близости сбитого рейса MH17 и пары украинских истребителей, часто использовался для того, чтобы обвинить в атаке Киев. Однако сразу после публикации многие задались вопросом – что делает испанский авиадиспетчер в Борисполе. А канал BBC обратил внимание на то, что еще до инцидента с «Боингом» этот твитер-аккаунт часто выступал с пророссийской позицией по конфликту в Донбассе.

Международная следственная группа выяснила, что малазийский «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на восток Украины с территории России.