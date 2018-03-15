Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Москва ни разу не сообщила о существовании своей программы «Новичок», сказал заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен.
В свою очередь, постпред России Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации разработки вещества «Новичок» не проводились. Речь идет о яде, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, пострадали еще более 30 человек. По словам российского дипломата, это вещество могли произвести в Великобритании. Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу.
Великобритании следовало бы не дипломатов из страны высылать, а российских олигархов, которые в Лондоне живут и процветают. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Алексей Навальный.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее назвала 23 российских послов «необъявленными офицерами разведки» и заявила об их высылке в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.
Комментарии8
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kondrakr 15 марта 2018 | 07:13
"постпред России Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации разработки вещества «Новичок» не проводились." Как не проводились? А Кивелиди чем убили? А Хаттаба в 2002 году? Специально же хвастались уникальным ядом.
harra 15 марта 2018 | 07:14
kondrakr: то был "Старичок"
r88w556xl4 15 марта 2018 | 07:18
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее назвала 23 российских послов «необъявленными офицерами разведки»
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Фееричный бред.
sg76g 15 марта 2018 | 07:28
kondrakr:
Не путайте нервно-паралитические яды и токсины.. А о том, что его новичком кончали - так это только сейчас стали говорить. Но это был классический нейротоксин. Любой студент-медик скажет/
Вот с Хаттабом очень похоже на НП. Прочитал письмо - и к аллаху пересказывать. Но таких ядов сотни.
serg_anat 15 марта 2018 | 07:18
Уже вся армия ФБ в курсе, что Новичок разрабатывался в Союзе, а не в России..
А США в Узбекистане "подчищали" эту бяку в начале 90х.
Да и Мирзоянов уже вякнул, в азарте антироссийской горячки, что вещество можно было синтезировать в Англии.., благо формулу он всем давно раскрыл...
Только вот эти Аллены видимо не в курсе...
condor00 15 марта 2018 | 07:19
C Навальным здесь я согласен полностью, но демократия Запада зиждется на ворованных деньгах. И теперь с чего вдруг Запад откажется?
dzhuzeppe 15 марта 2018 | 07:20
Идиоты. Эта конвенция относится только к военным действиям. Почему даже Гитлера травившего заключенных в лагерях газами никто не додумался обвинить в применение хим. оружия, т.к. на фронте немцы действительно его не применяли.
Иначе можно и США обвинить в "хим. оружии" т.к. они приговоренных к смерти травят инъекциями яда.
ha12raz 15 марта 2018 | 07:35
И чо ?
От производства и разработки новых ОВ откажемся ?