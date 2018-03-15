Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Москва ни разу не сообщила о существовании своей программы «Новичок», сказал заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен.



В свою очередь, постпред России Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации разработки вещества «Новичок» не проводились. Речь идет о яде, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, пострадали еще более 30 человек. По словам российского дипломата, это вещество могли произвести в Великобритании. Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Великобритании следовало бы не дипломатов из страны высылать, а российских олигархов, которые в Лондоне живут и процветают. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Алексей Навальный.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее назвала 23 российских послов «необъявленными офицерами разведки» и заявила об их высылке в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.