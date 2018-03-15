На российских дорогах появится цветная разметка

Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковку, пишет газета «Коммерсант». Норма вступит в силу с 1 июня, но наносить новую разметку будут не сразу, а при плановой замене асфальта.