На российских дорогах появится цветная разметка
Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковку, пишет газета «Коммерсант». Норма вступит в силу с 1 июня, но наносить новую разметку будут не сразу, а при плановой замене асфальта.
Комментарии3
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igor20012 15 марта 2018 | 07:05
Вообщем, это тонкий намек на то, что всем надо ехать на избирательные участки и голосовать за путина.
dzhuzeppe 15 марта 2018 | 07:29
Производители дорожной краски пролоббировали. Какие они изобретательные, когда надо найти новые способы бюджет пилить.
dzhuzeppe 15 марта 2018 | 07:31
Главное, следить, чтобы эти зоны как-нибудь невзначай не оказались рядом, а то получится украинский флаг.