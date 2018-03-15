Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую вызвали на допрос, вернулась на Украину

Она прилетела в Киев из Мюнхена. На вопрос была ли она в России, Савченко не ответила, передает канал «112». Ранее в Верховной Раде заявили, что депутат могла сбежать в Россию. Савченко покинула страну в понедельник, в тот же день СБУ вызвала ее на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.