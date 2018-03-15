Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую вызвали на допрос, вернулась на Украину
Она прилетела в Киев из Мюнхена. На вопрос была ли она в России, Савченко не ответила, передает канал «112». Ранее в Верховной Раде заявили, что депутат могла сбежать в Россию. Савченко покинула страну в понедельник, в тот же день СБУ вызвала ее на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.
Комментарии1
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democ 15 марта 2018 | 06:21
"...что депутат могла сбежать в Россию."
Что ещё раз подтверждает лживость новостей от российских СМИ.