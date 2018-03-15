«Роснефть», по некоторым данным, строит секретную базу отдыха стоимостью почти 8,5 миллиардов рублей
Комплекс на берегу Енисея в Красноярском крае, по мнению местных жителей, предназначен для Владимира Путина и его окружения. Это узнали журналисты Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Как сообщается на сайте «МБХ Медиа», в настоящее время строительство заморожено из-за того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин был недоволен качеством выполненных работ.
Комментарии3
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a_gafur 15 марта 2018 | 06:22
не понимаю, от чего они там будут отдыхать? От тотального разворовывания денег России?
zkotor 15 марта 2018 | 06:24
На пляжах Индигирки и Колымы место всей этой бандитской своре
ugas 15 марта 2018 | 06:29
Не многовато ли ему будет натощак?