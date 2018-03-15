Верховный суд сегодня рассмотрит иск главы штаба Григория Явлинского о бездействии Центризбиркома
Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма Оливера Стоуна о Путине нарушают права других кандидатов в президенты. Суд просят выделить Григорию Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Владимир Путин.
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dude_lebowsky 15 марта 2018 | 06:28
Надо не просто объём, а в то же эфирное время.