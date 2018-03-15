В России сегодня запустят свою соцсеть для деловых контактов

Портал Skillsnet, созданный под патронажем Роструда, должен будет заменить соцсеть LinkedIn, которая ранее была заблокирована в России.

Российские чиновники утверждают, что Skillsnet будет лучшей социальной сетью для профессиональных контактов. По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, портал будет активно востребован молодежью. При регистрации пользователь сможет выбрать работодателя, места обучения и стажировки. Кроме того, на этой площадке можно будет обсуждать работу и учебу. В беседе с ТАСС Вуколов также отметил, что предприятия смогут размещать на Skillsnet свои вакансии или возможности для стажировок.

Описание российской соцсети почти полностью соответствует возможностям американской LinkedIn. Эта социальная сеть была запущена еще в 2003 году. В ноябре 2016 года ее заблокировал Роскомнадзор из-за того, что администрация LinkedIn отказалась переносить сервера в Россию. На момент блокировки в соцсеть заходили около 2,5 миллионов россиян ежемесячно.

LinkedIn все же удалось сохранить часть российских пользователей. Как сообщал РБК, спустя год после блокировки посещаемость соцсети в России составила почти 1,5 миллиона человек.