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06:05, 15 марта 2018

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков могут сегодня объявить о создании новой политической силы

Ожидается, что она появится на основе партии «Гражданская инициатива», от которой Собчак баллотируется в президенты.

О создании новой партии будет объявлено на встрече Ксении Собчак со своими сторонниками на столичной площадке Adrenaline Stadium, утверждают источники «Ведомостей» в штабе кандидата в президенты. Об этом же говорят и собеседники издания, близкие к бышвему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. По их данным, Собчак и Гудков станут сопредседателями фактически обновленной партии «Гражданская инициатива», в то время как ее нынешний лидер Андрей Нечаев получит почетную должность. Предполагается, что новая партия будет участвовать в выборах всех уровней, в том числе и в Госдуму в 2021 году. От нее же Дмитрий Гудков, по данным источников, пойдет и на выборы мэра Москвы в сентябре этого года. В эфире «Эха Москвы» Собчак ранее говорила, что сегодня объявит о своих дальнейших планах на ближайшие несколько лет, однако публикацию «Ведомостей» никак не прокомментировала. Гудков также воздержался от комментариев, лишь сказав, что все подробности скоро будут объявлены.

Ранее Дмитрий Гудков объявил, что прекратил сотрудничество с «Яблоком». Он объяснил это отказом партии поддержать его проект по наблюдению за президентскими выборами. Также политик не был включен в список доверенных лиц кандидата Григория Явлинского.

Комментарии

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democ 15 марта 2018 | 06:15

Бог им в помощь. Потом только бы не перессорились, как не единожды это бывало.

tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 06:19

... и будет этой "силе" дано имя "Гражданский порногудок".

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