Алексей Навальный обвинил кандидатов в президенты в аморальности
Политик в эфире «Эха Москвы» вновь призвал бойкотировать выборы
Ранее Алексей Навальный обвинил ЦИК в подготовке массовых фальсификаций на выборах. Глава Центрибиркома Элла Памфилова в эфире «Эха» это опровергла и сказала, что готова с ним встретиться. На встречу сегодня в ЦИК приедут юристы фонда Навального, сам он отказался.
Комментарии3
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max3446 15 марта 2018 | 06:15
А ничтожество навральный объяснил зачем он изготавливает поддельные бюллетени для голосования и по штабам их развозит?
jblack2 15 марта 2018 | 06:15
А клеветник и лгунишка, отстраненный от выборов - моралист!..
chapter_2 15 марта 2018 | 06:21
Алексей Навальный обвинил кандидатов в президенты в аморальности. Так оно, к сожалению, и есть.