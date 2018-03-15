Алексей Навальный обвинил кандидатов в президенты в аморальности

Политик в эфире «Эха Москвы» вновь призвал бойкотировать выборы



Ранее Алексей Навальный обвинил ЦИК в подготовке массовых фальсификаций на выборах. Глава Центрибиркома Элла Памфилова в эфире «Эха» это опровергла и сказала, что готова с ним встретиться. На встречу сегодня в ЦИК приедут юристы фонда Навального, сам он отказался.