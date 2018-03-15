В Москве сегодня простятся с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Он умер на 83м году жизни в понедельник. Прощание начнётся в 9 утра.

Гражданская панихида пройдёт на исторической сцене МХТ Чехова. Театром Олег Павлович руководил с начала нулевых. Воспитал не одно театральное поколение. Табаков один из самых узнаваемых и любимых актёров. Более полувека он блистал на сцене и экране. Сыграл в общей сложности больше двухсот ролей. И везде был примечателен своей игрой, интонацией, обаянием, созданные им образы сразу запоминались. От юного идеалиста, рубящего шашкой мещанскую мебель с трудом добытую матерью в фильме Шумный день до начальника внешней разведки нацистской Германии Шелленберга в Семнадцати мгновениях весны и злой тётки Мисс Эндрю в Мэри Поппинс, до свидания.

Из других самых известных фильмов с участием актёра вспомним его роли в фильмах Двенадцать стульев, Ширли-Мырли, Человек с бульвара капуцинов, Несколько дней из жизни Обломова. В театре – десятки ролей. В том числе Хлестакова, Тартюфа, Сальери. Актёр органично сочетал драматизм и юмор. Голосом Олега Павловича говорит Кот Матроскин в мультфильме Простоквашино. Он также озвучивал мультики Бобик в гостях у Барбоса, Ежик плюс черепаха.

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.