Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, могли произвести в Великобритании

Это заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

В свою очередь, заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы «Новичок». В ответ на инцидент в Солсбери Лондон вышлет 23 российских дипломата.