Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, могли произвести в Великобритании
Это заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
В свою очередь, заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы «Новичок». В ответ на инцидент в Солсбери Лондон вышлет 23 российских дипломата.
Комментарии6
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roqswen 15 марта 2018 | 06:07
не_бензин жжот! бугага. "западные спецлужбы вывезли специалистов". В чемоданах? бугага
danko_fuflo 15 марта 2018 | 06:21
roqswen: свинорыл. Внук данко1.
zmeelov_1 15 марта 2018 | 06:26
Британские дауны лоханулись с пробиркой Колина, лоханулись и теперь. Даже синтезировать толком не смогли - жертвы живыми оказались... Безрукие геелюбы, что с них взять..
condor00 15 марта 2018 | 06:13
ОТ и ДО надо СОВМЕСТНЫМИ усилиями расследовать и довести до логического конца. А не демонстрировать Западом очевидную слабость и в качестве последствий не проявлять всё, что способствует повторению в разных частях планеты подобных трагедий.
max3446 15 марта 2018 | 06:19
Сам факт того что Британия отказалась предоставить вещество российским экспертам позволяет сделать однозначный вывод, что вещество их производства и они фактически этим отказом признали свою вину в отравлении. Потому что очевидно, что если бы они предоставили образцы, экспертиза показала бы, что сделана отрава в Британии, а не России
vlad_kondrat 15 марта 2018 | 06:19
Василий Небздин мог вообще ничего не говорить, сошел бы за умника.