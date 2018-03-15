«Барселона» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский клуб на своем поле победил английскую команду со счетом 3:0. Два мяча забил Лионель Месси. Теперь на его счету 100 голов в Лиге чемпионов. Месси стал вторым футболистом в истории с таким результатом после Криштиану Роналду.

Ранее в следующую стадию турнира прошли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», итальянские «Ювентус» и «Рома», испанские «Реал» и «Севилья», немецкая «Бавария».