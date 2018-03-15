Ксению Сочбак во время дебатов на телевидении довели до слез
Она возмутилась тем, что другие кандидаты в президенты ее постоянно перебивают. Ведущий Владимир Соловьев сказал, что это безобразие, но он не может никак на это повлиять. После выкриков со стороны Владимира Жириновского Собчак накануне покинула студию.
Комментарии9
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tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 05:13
Больше чем сама собчак никто не перебивает - начинай воспитание с себя госпожа собчак. У всех давно сложилось впечатление об собчак как великосветской хамки.
brandfa 15 марта 2018 | 05:26
tbedtlbrnjdf: Отлично ты сейчас себя обобщил со всеми. Ладно ... не буду к этому придираться, а просто сообщу, что у меня такого мнения не сложилось.
tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 06:15
brandfa: У тебя вообще своего мнения нет. Так что пукай дальше.
needroid 15 марта 2018 | 05:31
Ну что тут сделать... Назвался кандидатом - будь мужиком. Будь бы Путин бабой, он бы плакал после каждой конференции. А уж после событий последних так вообще...
vinokur 15 марта 2018 | 05:55
needroid: ААВ говорил, что у Собчак стальные яйца. Видимо, преувеличил.
democ 15 марта 2018 | 05:50
Политик должен уметь сдерживать себя и выслушивать до конца своего оппонента, тактично изыскивать возможность вставить свою реплику во время спича другого политика. Это искусство. И хотя ещё со школы детей обучают не выкрикивать с места, не перебивать, это усваивают лишь единицы.
kochar 15 марта 2018 | 05:58
Во первых ,что за дебаты без главного претендента.
Во вторых, это не дебаты , а второсортный мексиканский сериал с элементами индийских новел.
morozovamaria 15 марта 2018 | 06:12
Собчак не знала, куда идёт? Не готова оказалась избалованная теледива к дебатам суровых мущщин )))) Прав Грудинин - это не дебаты, а балаган. И тысячу раз прав лидер эсеров Сергей Миронов, отказавшийся участвовать в этой сомнительной избирательной кампании.
sosiobama 15 марта 2018 | 06:18
Сериал: "Лошади тоже плачут"))