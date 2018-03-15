Ксению Сочбак во время дебатов на телевидении довели до слез

Она возмутилась тем, что другие кандидаты в президенты ее постоянно перебивают. Ведущий Владимир Соловьев сказал, что это безобразие, но он не может никак на это повлиять. После выкриков со стороны Владимира Жириновского Собчак накануне покинула студию.