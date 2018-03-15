Верховный суд сегодня рассмотрит иск главы штаба Григория Явлинского о бездействии Центризбиркома
Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма Оливера Стоуна о Путине нарушают права других кандидатов в президенты. Суд просят выделить Григорию Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Владимир Путин.
Комментарии8
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tbedtlbrnjdf 15 марта 2018 | 05:17
У явлинского как у кривого зеркала искаженное представление. Когда нет слов и уважения все методы хороши - это есть позиция наших оппозиционеров.
roqswen 15 марта 2018 | 05:50
tbedtlbrnjdf:
лови Доширак
brandfa 15 марта 2018 | 06:05
tbedtlbrnjdf: Когда нет слов и уважения все методы хороши
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Ну вашей-то братии этот принцип знаком как никому другому.
sasha2011 15 марта 2018 | 05:48
Бодался телёнок с дубом. Может быть, Григорий Алексеевич этого солженицынского произведения не читал. Но как человек, родившийся и выросщий в Украине, должен знать очень древнюю украинскую поговорку - дай боже нашому теляті тай вовка з'їсти.
kochar 15 марта 2018 | 05:55
Верховный суд сегодня рассмотрит иск главы штаба Григория Явлинского о бездействии Центризбиркома и примет решение в пользу Центризбиркома .
Других решений не бывает, а если и бывает то только это.
democ 15 марта 2018 | 05:56
Права других кандидатов были нарушены изначально. Поздно пить боржоми. Когда началась "заварушка" и надо было говорить своё "фи".
sjuzanna 15 марта 2018 | 06:09
Почему Григрий Явлинский не возбуждает иск о швейцарских счетах Грудинина?
sjuzanna 15 марта 2018 | 06:11
Согласна, что все кандидаты должны получить право покрутить на ТВ свои ролики с таким же хронометражом.