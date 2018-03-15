Верховный суд сегодня рассмотрит иск главы штаба Григория Явлинского о бездействии Центризбиркома

Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма Оливера Стоуна о Путине нарушают права других кандидатов в президенты. Суд просят выделить Григорию Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Владимир Путин.