США сохранят санкции против Крыма до его возвращения Украине
Это заявили в американском госдепартаменте. В ведомстве отметили, что во время визита на полуостров президент России Владимир Путин еще раз открыто продемонстрировал неуважение территориальной целостности других стран. В посольстве России в Вашингтоне такую оценку назвали попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в преддверии выборов.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
cheburashkache 15 марта 2018 | 05:25
Ну да, правильно, надо этих "жертв российской оккупации"давить! Молодцы, американцы!
begly_ 15 марта 2018 | 05:38
cheburashkache:
Не давить, а не давать., в этом заключаются санкции.
cheburashkache 15 марта 2018 | 05:49
begly_: Тут два вопроса возникает:
1) Что именно США давали Крыму до введения санкций?
2) Вы правда не считаете санкции методом давления?
begly_ 15 марта 2018 | 06:28
cheburashkache:
Продолжать не давать то, что не давали это не означает давить.
alien_3 15 марта 2018 | 05:37
Вот это четкая позиция, заслуживающая уважения. Не то что 23 жалких дипломата.
cheburashkache 15 марта 2018 | 05:51
alien_3: "Вот это четкая позиция..."
Да уж куда четче-то - наказать народ Крыма за "неправильное" решение СВОЕЙ судьбы. Демократия, чё...
danko_fuflo 15 марта 2018 | 05:54
cheburashkache: западная демократия! Слава Меркель!
spitac 15 марта 2018 | 06:01
cheburashkache: "Да уж куда четче-то - наказать народ Крыма за "неправильное" решение СВОЕЙ судьбы. "
Не нард Крыма, а народ России страдает от санкций.
cheburashkache 15 марта 2018 | 06:06
spitac: Не, ну санкции против России я еще понимаю. Народ-агрессор, народ-оккупант (что, правда, не подтверждается ни референдумом, ни западными же социологическими опросами). Но вот за что же крымчан давить? За то что воспользовались правом на самоопределение прописанным в ООНовском уставе? Где, блин, логика?
kara_kan 15 марта 2018 | 06:19
spitac: П-ц как страдает "народ" Вы про тот который составляет 2%...
savushkinski_troll 15 марта 2018 | 05:38
неуважение территориальной целостности других стран
---------------------------
если вы так уважаете территориальную целостность других стран, то не должны были признавать новые 14 стран, после распада ссср, не признавайте падение берлинской стены
а то, тут пишем, там не пишем, а здесь рыбу заворачиваем...
cheburashkache 15 марта 2018 | 06:28
savushkinski_troll: "неуважение территориальной целостности других стран ."
Каждый год 4 июля американцы отмечают день когда их предки проявили просто вопиющее неуважение к территориальной целостности Британской империи. Причем, гады, не расскаиваются, а даже, я слышал, празднуют... Как вам это?
horseraddish 15 марта 2018 | 05:40
А кто-то надеялся, что будет иначе?
davi__koloradov 15 марта 2018 | 05:52
Цэ добрэ. Кушайте, не обляпайтесь ;))
kochar 15 марта 2018 | 05:53
То есть санкции навсегда.