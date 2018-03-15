Боевое отравляющее вещество «Новичок» могли произвести в Великобритании, заявил постпред России при ООН
Василий Небензя отметил, что в Российской Федерации его разработки не проводились. Речь идет о яде, которым были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь, пострадали еще более 30 человек. Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. В качестве ответной меры Лондон вышлет 23 российских дипломата.
Комментарии18
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ha12raz 15 марта 2018 | 05:12
Невиновный говорит твердое "нет, я не совершал".
Виновный говорит "это могли сделать другие, докажите, что я "
Элементарная истина, знакомая каждому сопляку дознавателю и следователю.
i_one_off 15 марта 2018 | 05:19
ha12raz:
Законы логики, незнакомые всякому сопляку, но которыми должен владеть любой следователь, говорят о том, что если в данном случае подозреваемый и не виновен, то уж точно врёт.
opiatnovyi63 15 марта 2018 | 05:47
i_one_off: Вообще есть такие люди ,кроме пригожинских шавок, которые верят воровской власти рф и её предстаителям?
zmeelov_1 15 марта 2018 | 06:15
opiatnovyi63: Не знаю, кто такой ваш Пригожин, но осле пробирки Колина в ООН, раздобытой в Ираке британскими спецслужбами, за которую Блэр шибко-шибко извинялся, я доверяю Лаврову и властям России. А тебе, подпиндос, пора бы уже испить яду.
brandfa 15 марта 2018 | 06:02
ha12raz: Виновный говорит "это могли сделать другие, докажите, что я "
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В России они прогрессировали и заявляют "это могли сделать другие, докажите, что это не вы"!
i_one_off 15 марта 2018 | 05:14
Название тоже в Великобритании придумали?
anemon 15 марта 2018 | 05:16
Гнать надо из ООН Россию с её небензями-брехунами.
ostapbey 15 марта 2018 | 06:17
anemon: помнится как Россию выгнали из Лиги Наций за помощь в ликвидации последствий государственного переворота в братской Финляндии!
А не то, так там был бы блок НАТО!!
Даже....
physician 15 марта 2018 | 05:18
Это типа дипломат? Вместо того, чтобы сказать: мы принимаем находки Великобритании к сведению, серьезно обеспокоены возможной утечкой химичского оружия и сделам все, чтобы помочь найти виновных в покушении на убийство, поскольку тень подозрения на нашей стране, этот мудак что кричит на весь ООН. Прямо дикари какие-то.... короче полный кризис государственного профессионализма, полная невьебензя
che21 15 марта 2018 | 05:39
Все правильно,англичане тупые,Россия понимает только быдлячество,силу и хамство,вот вам пример,Чечня нагнула Россию,даже менты ссат в Чечню нос сунуть,учитесь.толерасты ,мать вашу!
Что бы разговаривать с Россией на понятном ей языке нужно быть более мразью и отморозком ,чем она сама.
zmeelov_1 15 марта 2018 | 06:21
che21: Чечня, олигофрен ты отпиндосенный, по дотациям на душу населения даже в первую десятку регионов не попадает.. Осос пиндоский, иди утрись.
koshkaedu 15 марта 2018 | 05:44
Ракету с ядерным двигателем тоже могли произвести в Великобритании.
И вежливых зелёных человечков тоже могли произвести в Великобритании.
neyexo 15 марта 2018 | 05:44
Лучше было воспользоваться ледорубом или топориком чисто английского производства - чтоб все следы вели в Англию
kochar 15 марта 2018 | 05:50
Боевое отравляющее вещество «Новичок» могли произвести или купить в военторге Великобритании, заявил постпред России при ООН.
rash 15 марта 2018 | 05:50
Брата Нибенимеду посадили туда чтобы врать - он и врёт. Президент врёт, врёт и он, иначе и быть не может.
shai13 15 марта 2018 | 06:26
rash: "Брата" потом отравят и назовут великим дипломатом.
koshkaedu 15 марта 2018 | 05:59
Чуркин жил, Чуркин жив, Чуркин будет жить!
ostapbey 15 марта 2018 | 06:05
А что? И Небензя "работает" в министерстве торговли коксом в промышленности МИД России? Наркоматом или наркокурьером?
Даже??