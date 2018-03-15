На российских дорогах появится цветная разметка
Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковку, пишет газета «Коммерсант». Норма вступит в силу с 1 июня, но наносить новую разметку будут не сразу, а при плановой замене асфальта.
Комментарии3
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democ 15 марта 2018 | 04:13
Белой краской пусть сначала научатся наносить разметку, прежде чем наносить цветной.
aleksandr39 15 марта 2018 | 04:58
Цвета будут менять каждый месяц ,в зависимости от того кто ездит по дороге .
yakutt86 15 марта 2018 | 05:06
Добавится желтый цвет и синий цвет. Нас оккупирует соседняя страна?