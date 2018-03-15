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04:05, 15 марта 2018

На российских дорогах появится цветная разметка

Желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и парковку, пишет газета «Коммерсант». Норма вступит в силу с 1 июня, но наносить новую разметку будут не сразу, а при плановой замене асфальта.

Комментарии

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democ 15 марта 2018 | 04:13

Белой краской пусть сначала научатся наносить разметку, прежде чем наносить цветной.

aleksandr39 15 марта 2018 | 04:58

Цвета будут менять каждый месяц ,в зависимости от того кто ездит по дороге .

yakutt86 15 марта 2018 | 05:06

Добавится желтый цвет и синий цвет. Нас оккупирует соседняя страна?

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