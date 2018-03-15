«Роснефть», по некоторым данным, строит секретную базу отдыха стоимостью почти 8,5 миллиардов рублей
Комплекс на берегу Енисея в Красноярском крае, по мнению местных жителей, предназначен для Владимира Путина и его окружения. Это узнали журналисты Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Как сообщается на сайте «МБХ Медиа», в настоящее время строительство заморожено из-за того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин был недоволен качеством выполненных работ.
Комментарии11
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opiatnovyi63 15 марта 2018 | 04:12
Раз журналисты знают,значит,уже не секрет! А вообще они давно присвоили себе всю Россию и её граждан!
danko1 15 марта 2018 | 04:19
opiatnovyi63: Питерская братва из тамбовской ОПГ во главе с Путиным грабит немеренно и купается в роскоши, а во многих школах и домах туалеты на улице.
Сволочи, которым гореть в аду за дела земные.
brandfa 15 марта 2018 | 04:23
danko1: гореть они будут раньше, после чего все эти многочисленные санатории можно будет переоборудовать под детские дома отдыха, пансионаты и лечебницы для рядовых граждан новой России.
salut__521 15 марта 2018 | 04:20
Ну дело нужное. Надоть скрашивать фюрерскими дворцами убогость тамошних быдляцких сортиров с дырками на обоср...х досках...
sergei_tn 15 марта 2018 | 04:36
Никакой он не царь, а падишах :)
zemljanka 15 марта 2018 | 04:38
Новости кущевской...
democ 15 марта 2018 | 04:51
Это 25 - я или 30 - я, не важно. Важно то, что это очередные выброшенные деньги налогоплательщиков на ветер. Любые политические, экономические изменения в России приведут к тому, что эти базы будут заброшены.
bervalano 15 марта 2018 | 04:57
Эх, как хорошо там Путин отдохнет от трудов праведных!
ha12raz 15 марта 2018 | 05:07
Бункер вождя.
И имя уже есть.......волчье логово..
alex55 15 марта 2018 | 05:08
Ну теперь собственно понятно, для чего Сечин просит у Путена налоговые льготы для Роснефти....
patriotr 15 марта 2018 | 05:11
Такую стройку скрыть невозможно-проложена индивидуальная высоковольтная линия с ГЭС, контроль со стороны губернатора и тд. Там везде дома и яхты очень небедных... Но то что строят ........