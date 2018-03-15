Юристы фонда Алексея Навального сегодня встретятся с главой ЦИКа Эллой Памфиловой

Политик в эфире «Эха Москвы» сказал, что сам на встречу не поедет. По его словам, в этом случае дискуссия с председателем Центризбиркома была бы явно политической. На днях Алексей Навальный обвинил ЦИК в подготовке массовых фальсификаций. Памфилова в эфире «Эха» это опровергла.