Юристы фонда Алексея Навального сегодня встретятся с главой ЦИКа Эллой Памфиловой
Политик в эфире «Эха Москвы» сказал, что сам на встречу не поедет. По его словам, в этом случае дискуссия с председателем Центризбиркома была бы явно политической. На днях Алексей Навальный обвинил ЦИК в подготовке массовых фальсификаций. Памфилова в эфире «Эха» это опровергла.
Комментарии1
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vinokur 15 марта 2018 | 04:58
Правильно делает Навальный. С такой ... -- только через адвоката.