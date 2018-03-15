Педагоги интерната в Челябинской области, которых подозревали в изнасилованиях детей, вернулись к работе
Обвинение теперь предъявлено одному посетителю детдома. Это мужчина, который имел разрешение забирать сирот в так называемом гостевом режиме, сообщает местное издание 74.ru. В руководстве интерната заявили, что у следователей нет никаких замечаний к педагогам. Ранее три приёмные семьи, которые взяли под опеку семерых мальчиков 10–14 лет, заявили о том, что в детдоме под Челябинском массово насиловали сирот. Дети рассказали истории в мельчайших подробностях. Но теперь самих пострадавших следователи будут проверять на склонность к фантазиям.
Комментарии7
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semia 15 марта 2018 | 04:10
Что за посетитель,которому на время можно отдавать детей,каких ему хочется? Бедные дети. Все стало на круги своя,опять будут насиловать детей,которым не повезло с рождения,они сироты.
brandfa 15 марта 2018 | 04:17
что у следователей нет никаких замечаний
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Одни насильники и душегубы прикрывают других насильников - ничего удивительного.
теперь самих пострадавших следователи будут проверять
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Да, да, да ... а то ишь ты , сутяги расхорохорились ... их дело получать удовольствие от насилия и молчать в тряпочку, а они правды добиться захотели. Нужно их так проучить, чтобы у вех остальных даже и мысли не возникло добиться справедливости!
nf5096004 15 марта 2018 | 04:49
brandfa: вот почему наши журналистки не сразу пожаловались на приставания Слуцкого. Они знали, что в нашей стране обвинят их, что и было сделано прямо в ГД.
kondrakr 15 марта 2018 | 04:23
"Обвинение теперь предъявлено одному посетителю детдома. " Обвинение? Предъявлено? Точно-точно? ;-) Мне казалось, что "следственные действия продолжаются в отношении единственного посетителя детдома". Между проведением следственных действий и предъявлением обвинений большая разница.
nevski153 15 марта 2018 | 04:25
Ни хрена себе заявочки! Эти суки-пИдагоги детей водили к реке отдавая в руки педофилам, теперь, оказываются НЕ виновны! Да уж, лучше закона Димы Яковлева ничего не придумаешь! Пусть уж лучше наши, советские педофилы тр***ют наших мальчиков, а не проклятые американцы? Интересно, а откуда же тогда у нас, в России берутся гомосексуалисты? Не из подобных ли интернатов? Милонов! Ау! Где ты, пламенный борцун ппотив пропаганды гомосексуализма? А Мизулина, зачавшая детей под одеялом, не имея понятия как это все происходило?
savl_1 15 марта 2018 | 04:30
Суд над грузином-педофилом. Судья:
- Зачем ты изнасиловал сына первого секретаря обкома?
- Я нэ знал, что он сын сэкрэтара, думал он дыкый.
ha12raz 15 марта 2018 | 05:10
Ну теперь можно других посетителей запускать