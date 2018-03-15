Педагоги интерната в Челябинской области, которых подозревали в изнасилованиях детей, вернулись к работе

Обвинение теперь предъявлено одному посетителю детдома. Это мужчина, который имел разрешение забирать сирот в так называемом гостевом режиме, сообщает местное издание 74.ru. В руководстве интерната заявили, что у следователей нет никаких замечаний к педагогам. Ранее три приёмные семьи, которые взяли под опеку семерых мальчиков 10–14 лет, заявили о том, что в детдоме под Челябинском массово насиловали сирот. Дети рассказали истории в мельчайших подробностях. Но теперь самих пострадавших следователи будут проверять на склонность к фантазиям.